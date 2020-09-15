平溪推「女路導覽」 女礦工詮釋在地故事

菁桐社區是平溪區力推的性平社區，今年發展「女路導覽」課程，邀請社區女性嘗試分享個人視角，詮釋在地文史，推出菁桐女路導覽小旅行，今(15)日新北市婦女服務中心便趁著旅遊淡季前來聽導覽，跟著女礦工視角追憶菁桐過往故事。

菁桐社區發展協會理事長楊明益表示，菁桐坑過去以石底大斜坑為中心，成就一段輝煌的礦業歷史，除了男性辛苦入坑的賣力開鑿，在地女性也是擔任著運煤、洗煤、換電瓶等重要工作，而至今男礦工們因為坑內工作造成意外或矽肺病，默默打拚的女礦工們反而成了社區人口的多數，為此菁桐社區發展在地女路導覽，期盼用女礦工視角帶給觀光客不一樣的感受。

平溪區公所社會人文課長李元裕表示，在課程結業後，女礦工們紛紛練習帶團介紹歷史，藉女性在家庭、學校的經驗，可以感受更多細膩而有趣的礦村情感，從菁桐火車站出發，看看石底大斜坑的壯觀，過去的修車間與鐵軌等，因為沒有過度開發而保存完整，舊時洗煤廠，串聯一路向下囤放的儲煤櫃，與火車鐵道呼應相當有特色，而來到宿舍群，除了有上過廣告的典雅日式宿舍，還有過去外地人遷來蝸居的工寮遺跡，在天燈派出所放著環保電子天燈祈福，作為旅程終點，也從導覽員身上，收穫了在地女性不一樣的礦業故事。

菁桐坑文化觀光發展協會理事長李溫泉表示，商圈與社區合作，除了推出女路導覽供團體報名外，今年10/1中秋節當天也將在石底大斜坑舉辦晚會，為此已鋪設好紅地毯，環繞古蹟，階梯也都重新用彩色雨傘妝點，希望提升探訪礦業歷史的觀光品質，也請喜愛菁桐的民眾多加期待。