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淡水餐廳捐便當助弱勢 區公所表揚讚愛心

觀天下 / 記者許端驛／淡水報導
淡水區長巫宗仁表揚送愛心便當給獨居長者跟弱勢居民的陳世明及孝行楷模楊進富。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區長巫宗仁表揚送愛心便當給獨居長者跟弱勢居民的陳世明及孝行楷模楊進富。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區公所在里長里幹事聯繫會報，區長巫宗仁表揚兩位有愛心的人士，一位是竹圍開餐廳的陳世明，超過七年每天都送出愛心便當給附近的獨居長者跟弱勢居民，而另一位則是接受表揚的則是興仁里的孝行楷模楊進富，希望藉此拋磚引玉，讓社會更加溫暖。

餐廳老闆陳世明說，七年前朋友詢問要不要幫助弱勢捐便當，當時他因為活動答應，一做就做到現在，最初是讓有需要的民眾到店裡免費取餐，但卻很少人領，後來就透過民生里長陳李明緣的幫助，現在也是里長每天都到便當店領取，透過里志工的幫忙送到弱勢或獨居長者的家中，一年都送出2千多個愛心便當。

另外一位興仁里楊進富，過去每天都照顧八十多歲的父親與母親，本身又是興仁里的熱心志工，里長看到孝心滿滿，相當感動。

這次兩位充滿愛心，在地方上默默為行善付出，也受到里長與公所的肯定，也希望藉此拋磚引玉，讓社會更加溫暖。

愛心 便當 淡水

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