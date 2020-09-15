淡水餐廳捐便當助弱勢 區公所表揚讚愛心

新北市淡水區公所在里長里幹事聯繫會報，區長巫宗仁表揚兩位有愛心的人士，一位是竹圍開餐廳的陳世明，超過七年每天都送出愛心便當給附近的獨居長者跟弱勢居民，而另一位則是接受表揚的則是興仁里的孝行楷模楊進富，希望藉此拋磚引玉，讓社會更加溫暖。

餐廳老闆陳世明說，七年前朋友詢問要不要幫助弱勢捐便當，當時他因為活動答應，一做就做到現在，最初是讓有需要的民眾到店裡免費取餐，但卻很少人領，後來就透過民生里長陳李明緣的幫助，現在也是里長每天都到便當店領取，透過里志工的幫忙送到弱勢或獨居長者的家中，一年都送出2千多個愛心便當。

另外一位興仁里楊進富，過去每天都照顧八十多歲的父親與母親，本身又是興仁里的熱心志工，里長看到孝心滿滿，相當感動。

這次兩位充滿愛心，在地方上默默為行善付出，也受到里長與公所的肯定，也希望藉此拋磚引玉，讓社會更加溫暖。