影／直播推銷台北茶葉 柯文哲：經濟轉型一定會發生

台北市長柯文哲下午到網路購物台充當一日銷售員，直播推廣台北好茶。

柯文哲表示，六都的市長都在推銷各縣市自己的農產品，這也算是後疫情時代各縣市政府應該要幫忙做的事情。

柯文哲說，後疫情時代，實體店面的營業額會下降，電商跟物流組合的網路購物業績一定會上升，後疫情時代的經濟轉型一定會發生。

「根據他的了解，後疫情時代這種網路電商跟去年相比，營業額都有成長15到30趴」，即便疫情結束，柯文哲認為他們的營業額也不會掉下去，因為民眾的消費型態正在改變。