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影／直播推銷台北茶葉 柯文哲：經濟轉型一定會發生

攝影中心 / 記者杜建重／台北即時報導
柯文哲充當一日銷售員直播推廣台北茶葉。記者杜建重／攝影
柯文哲充當一日銷售員直播推廣台北茶葉。記者杜建重／攝影

台北市長柯文哲下午到網路購物台充當一日銷售員，直播推廣台北好茶。

柯文哲表示，六都的市長都在推銷各縣市自己的農產品，這也算是後疫情時代各縣市政府應該要幫忙做的事情。

柯文哲說，後疫情時代，實體店面的營業額會下降，電商跟物流組合的網路購物業績一定會上升，後疫情時代的經濟轉型一定會發生。

「根據他的了解，後疫情時代這種網路電商跟去年相比，營業額都有成長15到30趴」，即便疫情結束，柯文哲認為他們的營業額也不會掉下去，因為民眾的消費型態正在改變。

柯文哲說，電視購物和網路購物有一個優點，因為在節目上解釋說明產品的人會比一般實體店面店員清楚，網購銷售員比較有準備，加上影片介紹說明，資料都會較完整，而一般實體店面的店員要對所有產品都完全了解似乎並不容易，所以這也是電商將來會佔優勢的地方。

台北市長柯文哲(中)下午到網路購物台充當一日銷售員，直播推廣台北好茶。在直播鏡頭前，柯市長頻頻笑場。記者杜建重／攝影
台北市長柯文哲(中)下午到網路購物台充當一日銷售員，直播推廣台北好茶。在直播鏡頭前，柯市長頻頻笑場。記者杜建重／攝影
柯文哲下午前往購物台充當一日銷售員直播推廣台北茶葉，除了賣茶，柯文哲也當場品嚐他口中「貴森森」的茶葉。記者杜建重／攝影
柯文哲下午前往購物台充當一日銷售員直播推廣台北茶葉，除了賣茶，柯文哲也當場品嚐他口中「貴森森」的茶葉。記者杜建重／攝影
台北市長柯文哲下午到網路購物台充當一日銷售員推廣台北茶葉。柯文哲說，後疫情時代的經濟轉型一定會發生。記者杜建重／攝影
台北市長柯文哲下午到網路購物台充當一日銷售員推廣台北茶葉。柯文哲說，後疫情時代的經濟轉型一定會發生。記者杜建重／攝影
台北市長柯文哲(中)到網路購物台直播推廣台北好茶，向觀眾及主持人介紹台北「木柵鐵觀音」和「南港包種茶」的特色。記者杜建重／攝影
台北市長柯文哲(中)到網路購物台直播推廣台北好茶，向觀眾及主持人介紹台北「木柵鐵觀音」和「南港包種茶」的特色。記者杜建重／攝影

柯文哲

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