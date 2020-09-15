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因應將軍火音樂節 將軍漁港南北堤今至月底管制

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南將軍火音樂節將於9月27日登場，還有國慶煙火「暖身」，將軍漁港南北堤今日起至月底管制。圖／台南市政府觀旅局提供
台南將軍火音樂節將於9月27日登場，還有國慶煙火「暖身」，將軍漁港南北堤今日起至月底管制。圖／台南市政府觀旅局提供

台南將軍火音樂節將於9月27日登場，還有國慶煙火「暖身」，因應整地， 將軍漁港南北堤今至月底管制，籲請外界配合，讓更多民眾欣賞璀璨花火秀。

台南市政府觀光旅遊局說，為迎接10月10日首次在台南舉辦國慶花火，市府9月27日將軍火音樂節同場也加碼施放15分鐘花火表演。

觀旅局長郭貞慧表示，這次搭配將軍火音樂節，將準備連續15分鐘不間斷花火秀，27日晚上20時20分(2020年愛妳愛你)演出，並以在地地名「將軍」為名，將此次花火主題定為「舞動將軍」，15分鐘一連串花火秀將分為「花獻將軍」、「威武將軍」、「將軍出征」、「凱旋歸府」及「美都台南」五個故事篇章，全場將搭配氣勢磅礡的樂曲及曾獲得金曲獎最佳台語男歌手荒山亮「堅持的路」為背景配樂。

觀旅局表示，此次花火施放，以將軍漁港管理所前方廣場為絕佳正面觀賞區，也是演唱會活動現場，可一邊看演唱會一邊完整收錄全場15分鐘花火演出。

如果只想觀賞花火民眾，觀旅局也推薦臨近觀賞點如下：馬沙溝海洋休閒運動渡假中心(現場沙灘設有安全管制動線，請遊客遵從現場管制人員指揮勿跨越)、往青鯤鯓南25-1沿線路邊停車區、蘆竹溝漁港等空曠視野佳觀賞點。

市府農業局漁港及近海管理所已公告自109年9月15日起至9月30日，禁止人車進入將軍漁港南北堤；各項管制措施如下：(一)海上管制措施訂於27日晚上18時至22時禁止駕駛船舶進出將軍漁港。(二)道路管制措施27日上午10時至晚上22時，往海商餐廳方向及往海巡署將軍漁港安檢所方向進行人車管制。

更多活動資訊：

台南住宿查詢：https://www.twtainan.net/zh-tw/shop/accommodationlist

台南旅遊FB臉書粉絲團：https://www.facebook.com/traveltainan/

台南夏日音樂節FB臉書粉絲團：https://www.facebook.com/tainanmusic

將軍漁港施放煙火管制時程表。圖／台南市政府觀旅局提供
將軍漁港施放煙火管制時程表。圖／台南市政府觀旅局提供

將軍漁港 演唱會 國慶

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