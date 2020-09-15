甲殼類陸續檢出十足目虹彩病毒 台南加強防疫

國內今年5月起於甲殼類陸續檢出十足目虹彩病毒(DIV-1)，近日屏東螯蝦場再出檢出該病毒。面對病毒來襲，南市嚴陣以待加強防疫，讓養殖業者更清楚了解病毒特性及防範方法。

台南市政府農業局謝耀清表示，南市蝦類養殖產量每年約3千700公噸，產值約7.5億，僅次於屏東。十足目虹彩病毒感染物種廣泛，包括白蝦、澳洲淡水龍蝦、日本沼蝦、美國螯蝦及泰國蝦等都是容易被感染的物種，白蝦感染後死亡率可高達80％，業者千萬不可掉以輕心。

農業局動保處5月起配合中央監測，南市白蝦及泰國蝦、蝦苗場檢測皆為陰性，另外，已辦理13場次十足目虹彩病毒的防範宣導，並寄發防疫宣導單張給市轄區所有養蝦漁民。動保處提醒業者，感染十足目虹彩病毒無特效藥可治療，應防患未然並加強養殖場生物安全防控。