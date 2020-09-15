快訊

承認有想當總統！鄭文燦：人生不要預設劇本

聽新聞
test
0:00 / 0:00

為環境做件事 新北市農業局免費供應苗木鼓勵植樹

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
新北市農業局和景觀處鼓勵民眾植樹，為環境做件事。圖／農業局提供
新北市農業局和景觀處鼓勵民眾植樹，為環境做件事。圖／農業局提供

明天是聯合國「國際臭氧層保護日」，今年逢「臭氧層保護公約」35周年。本月底前，新北市農業局供應免費苗木，呼籲大家參與植樹綠化，帶給新北更多的綠蔭；也邀民眾走到戶外親近山林，以自然風取代冷氣。

農業局長李玟表示，臭氧可吸收紫外線，臭氧層稀薄會導致紫外線增多，對人體造成危害。鼓勵民眾植樹綠化環境並減少冷媒使用有助於保護臭氧層，新北市森林覆蓋率有76%，居六都之首。

月底前民眾都可申請免費苗木，主要提供本土原生樹種如楓香、青楓、山櫻花、杜英、烏心石、肖楠、羅漢松、毛柿、水黃皮、台灣欒、台灣櫸、光臘樹等，可各向區公所洽詢。

機關學校、社區管委會、里辦公處、企業單位及私人機構如有意為環境綠美化，也可市府綠美化環境景觀處申辦。

新北市農業局和景觀處鼓勵民眾植樹，為環境做件事。圖／農業局提供
新北市農業局和景觀處鼓勵民眾植樹，為環境做件事。圖／農業局提供
新北市農業局和景觀處鼓勵民眾植樹，為環境做件事。圖／農業局提供
新北市農業局和景觀處鼓勵民眾植樹，為環境做件事。圖／農業局提供

臭氧層 紫外線

延伸閱讀

新北宗教團體超會捐 一年捐出2億3千萬善款

香蕉價跌！農業局：多元循環經濟利用協助穩定蕉價

新北再傳混充陸製口罩 侯友宜：已查到很多不法事證

棒球／新北市U-12全國棒球錦標賽開幕 24強隊同場較勁

相關新聞

淡水電線桿亂如「海波浪」 議員批：走三步就一根

新北市內有許多電線桿阻礙通行，影響市容及交通安全，市議員陳偉杰指出，淡水是座文化城市，卻也充斥電線桿亂象，尤其在中山北路...

松山新店線列車昨異常延遲 北捷：繼電器異常導致

台北捷運昨晚間近8時出現異常，一部松山新店線往松山分向列車，在中正紀念堂站因不明原因，乘客苦等快10分鐘才有廣播宣布列車...

為環境做件事 新北市農業局免費供應苗木鼓勵植樹

明天是聯合國「國際臭氧層保護日」，今年逢「臭氧層保護公約」35周年。本月底前，新北市農業局供應免費苗木，呼籲大家參與植樹...

新北宗教團體超會捐 一年捐出2億3千萬善款

新北市府今舉行新北市績優宗教團體表揚大會，總計230家宗教團體獲獎，市長侯友宜出席頒獎典禮時表示，新北宗教團體不但具社會...

新北平安福、星理學交安宣導圖 網紅轉貼分享：太可愛

新北市政府新聞局結合傳統籤詩與西洋星座命理，推出「新北平安福」好運靈籤及「交通星理學」等社群宣導貼文，提醒民眾重視交通安...

新北捷運 推動三環六線 將再提4路廊

新北推動三環六線目前剩4條路線正在審查，因未來要推動新的捷運路線，必須先評估整體路網規畫，新北捷運局近來將向交通部提報「...

捷運建設恐排擠市政建設 新北捷運局：資金安排有譜

新北市持續推動三環六線，包含八里、深坑、五泰輕軌、汐民線都在向中央爭取，不過新北審計處指出，新北推動捷運建設，但土地開發...

資料開放後段班 北市：統計偏失

台北市長柯文哲施政滿意度吊車尾，引以自豪的開放政府，也遭國發會評為後段班。北市府秘書長陳志銘昨天表示，國發會以資料集筆數...

北市20日菲律賓面具嘉年華 新北眷村節10月同樂

台北市今年將首度舉辦「菲律賓面具嘉年華」，周日下午在假日移工聚集的聖多福天主堂前，沿著充滿異國特色的菲律賓街區，並經過美...

新北前瞻預算傳被砍半 21藍委到訪力挺

立法院國民黨團昨天拜會新北市長侯友宜，和市府團隊開便當會，討論如何協助新北爭取前瞻經費，下站將是台中。侯友宜則大聲疾呼「...

停車月票銷售低 90萬機車族 才賣1200張

台北市推出機車路邊停車月票上路3周，目前僅賣出近1200張，以台北市約90萬機車族來說，月票銷量並不如預期，北市停管處表...

北市機車格4階全收費 亂象多惹怨

台北市議員林亮君質疑，台北市4階段機車格全面收費政策，實施無配套，亂象、民怨多。例如同條街有的收費、有的不收標準不一；巷...

熱門新聞

基隆兩家老人長照中心30日撤照 65名老人找不到床位安置

別違規小心挨罰！桃園這4處新增交通科技執法設備

影／香蕉崩盤！農委會啟動收購 旗山肥料香蕉堆滿廟埕

未打方向燈遭檢舉年增萬件 新北：請打好打滿

拍照打卡熱點！台東大武9420電桿移除 台電還景於民

龜山文青里大塞車引民怨 鄭文燦：3條聯外道路推動中

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。