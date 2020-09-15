為環境做件事 新北市農業局免費供應苗木鼓勵植樹

明天是聯合國「國際臭氧層保護日」，今年逢「臭氧層保護公約」35周年。本月底前，新北市農業局供應免費苗木，呼籲大家參與植樹綠化，帶給新北更多的綠蔭；也邀民眾走到戶外親近山林，以自然風取代冷氣。

農業局長李玟表示，臭氧可吸收紫外線，臭氧層稀薄會導致紫外線增多，對人體造成危害。鼓勵民眾植樹綠化環境並減少冷媒使用有助於保護臭氧層，新北市森林覆蓋率有76%，居六都之首。

月底前民眾都可申請免費苗木，主要提供本土原生樹種如楓香、青楓、山櫻花、杜英、烏心石、肖楠、羅漢松、毛柿、水黃皮、台灣欒、台灣櫸、光臘樹等，可各向區公所洽詢。