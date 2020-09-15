淡水電線桿亂如「海波浪」 議員批：走三步就一根

新北市內有許多電線桿阻礙通行，影響市容及交通安全，市議員陳偉杰指出，淡水是座文化城市，卻也充斥電線桿亂象，尤其在中山北路一段一帶，更是走三步、五步就出現一根電線桿，亂如「海波浪」，應加速地下化。對此經發局則表示，會儘速邀集區公所、里長安排會勘，納入專案辦理。

陳偉杰指出，接獲許多民眾反應，走在淡水街道充滿古蹟「歷史感」也充滿「電線桿」，在中山北路一段35號至105號，「走三步一根、走五步又一根，過個馬路又一根」，11根電線桿如同海波浪，更有很多車輛違規臨停在電線桿間距中，阻礙行人通行更影響交通。

陳偉杰表示，因為淡水城市發展得早，大部分道路狹窄，人行道上的電桿雖然帶來便利生活，但隨著人口、車輛增加，電線桿也逐漸變成天然路障，有些時候民眾圖方便、亂停車，影響交通壅塞。另外，很多路段是國中、小學生上學必經道路，若因電桿擋路，必須走上馬路與車同行，真的非常危險。

陳偉杰也批評，經發局早已把淡水區列為電線桿地下化的優先區域，但民眾無感，更多次抱怨「怎麼市府的討論速度似乎沒有優先？」他也呼籲，若真心想讓淡水變成觀光、宜居城市，「坐而言不如起而行，捲起袖子一起來移電線桿吧」。

經發局則回應，中山北路一段35至105號」路段，會儘速邀集公所、里長等，安排會勘作業，只要確認現地有足夠空間條件可以設置電桿拔除後所需之地面配電設備，即會納入專案中安排辦理。