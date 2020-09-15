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新北宗教團體超會捐 一年捐出2億3千萬善款

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市長侯友宜(左)頒發個人奉獻類獎給樹林潭底福德宮管理委員陳有明(右)，90歲高齡為得獎者中年紀最大。記者吳亮賢／攝影
新北市長侯友宜(左)頒發個人奉獻類獎給樹林潭底福德宮管理委員陳有明(右)，90歲高齡為得獎者中年紀最大。記者吳亮賢／攝影

新北市府今舉行新北市績優宗教團體表揚大會，總計230家宗教團體獲獎，市長侯友宜出席頒獎典禮時表示，新北宗教團體不但具社會教化功能，也十分熱心公益，去年一整年捐款就高達2億3135萬元，「政府沒做到的都幫我們做了」，今年疫情期間，也配合政府做好防疫措施，並累計捐贈3048萬元的防疫基金及物資。

侯友宜致詞時指出，最近正逢中元普度，由於還在疫情期間，市府也拜託宮廟「動作小一點」，縮減規模、配合防疫，各間廟宇也都很配合。此外，宗教團體除了從事社會教育活動，也主動關心很多弱勢團體，像是認購身心障礙者、喜憨兒的產品。

侯友宜透露，自己最近沒事的時候就會去拜拜，像上次才去淡水無極天元宮，祈求市政順利、社會祥和，「有空的話希望能到每間廟宇拜拜，感謝大家的付出跟奉獻，因為有你們，新北市一定會更好。」

民政局指出，今共頒發「公益慈善」、「社會教化」及「個人奉獻」等3大類獎項，

共230家宗教團體獲獎，各宗教團體平時宣揚宗教教化人心，在兒少福利、弱勢關懷及急難救援等需求也皆傾囊相助，去年新北市宗教團體的公益慈善捐款金額高達2億3135多萬元，其中以蘆洲湧蓮寺捐款3000多萬元最多。

民政局表示，新北市去年成立「新北市好日子愛心大平台」，宗教團體在捐贈物資上也盡心盡力，其中普賢寺捐贈市值1179 萬元的3台復康巴士及3台高頂救護車，今日更再捐贈100件消防衣，提供消防人員完善的安全保障。另蘆洲福安宮、深丘福德宮、土城大墓公、福山天惠堂等也慷慨捐贈公益車輛及消防衣。

今年個人奉獻類獎中，得獎者最高齡者是90歲的樹林潭底福德宮管理委員陳有明，長年熱心宮廟服務，協助祭祀慶典、耐心指導新進委員廟務及辦理老人共餐服務，年輕最輕者是39歲的坪林協德宮副主任委員李國義，服務年資已逾22年，年少時便熱心參與宮廟祭典，更於2000年宮廟改建時協助募集資金，使改建工程順利完成。

新北市長侯友宜(右4)與各宗教團體代表合影。記者吳亮賢／攝影
新北市長侯友宜(右4)與各宗教團體代表合影。記者吳亮賢／攝影

侯友宜 捐款

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