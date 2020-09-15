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松山新店線列車昨異常延遲 北捷：繼電器異常導致

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北捷松山新店線列車昨晚發生異常，導致列車延遲10多分鐘。聯合報系資料照
北捷松山新店線列車昨晚發生異常，導致列車延遲10多分鐘。聯合報系資料照

北捷運昨晚間近8時出現異常，一部松山新店線往松山分向列車，在中正紀念堂站因不明原因，乘客苦等快10分鐘才有廣播宣布列車延遲，傻眼表示「在西門站等超久」、「沒看過小南門站擠這麼多人」。北捷解釋，這部列車發生異常無法移動，因此依照標準作業程序，請約300名乘客下車，讓民眾改搭下班列車，也將列車送回新店站機廠，初步分析是編碼器作動繼電器（EOR）異常導致故障。

民眾表示，捷運原本要往新店方向開，但突然停下來，等了10幾分鐘都不見再次啟動，然後就倒車回到前一站，「真的很傻眼」。

北捷還原事發過程表示，昨晚間7時57分松山新店線往松山方向，再中正紀念堂站於月台發生異常無法移動，因此依照SOP進行清車，請近300名乘客下車並改搭下班列車。

晚間8時03分依照程序進行列車故障排除，開啟各鉛封開關旁路嘗試移動列車，仍無法往前移動，行控中心指示司機員折返到後端駕駛室後，確認可移動列車。

將路線淨空後隨即啟動單線運轉，在班距約11分鐘的台電大樓站至松山新店線中正紀念堂站，加強營運傳遞訊息，讓乘客能事先調整行程。

晚間8時19分時完成故障列車約300名乘客接駁，並在故障列車前方軌道淨空後，以全手動模式在晚間8時33分將故障列車送回至新店機廠檢修。

北捷表示，此事件造成延誤19分鐘、約有1900名乘客受到影響，將故障列車駛離送回新店機廠後就正常行駛，並將路線改回全線雙向運轉，在單線運轉約 14 分鐘期間，接獲單程票退費1張、更改進出碼17張，開立誤點證明3張。

至於故障原因，北捷回應，經檢查確認後，初步分析為該列車編碼器作動繼電器（EOR）異常，導致列車無動力輸出，將依規定將事故調查報告陳報捷運監理機關交通局。

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