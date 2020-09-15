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新北平安福、星理學交安宣導圖 網紅轉貼分享：太可愛

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
年輕人可透過星象解析，了解交通安全。圖／新聞局提供
年輕人可透過星象解析，了解交通安全。圖／新聞局提供

新北市政府新聞局結合傳統籤詩與西洋星座命理，推出「新北平安福」好運靈籤及「交通星理學」等社群宣導貼文，提醒民眾重視交通安全，部分網紅轉貼分享，直呼交通宣導也可以很有創意。

昨天起至20日逢「全國交通安全周」，新北市新聞局透過社群、 捷運跑馬燈宣傳道路安全觀念，期盼所有用路人都重視交通安全，保護自己也保護別人。

新聞局長蔣志薇表示，「新北平安福」好運靈籤貼文，結合長輩圖與宮廟籤詩，傳達「行車時支線道要禮讓幹線道」、「穿越道路應遵守行人專用號誌」等觀念；「交通星理學」則運用符合星象的可愛的動物圖，以年輕人熟悉的星座解析。

以騎車聞名的「反骨WACKYBOYS」孫生貼文表示「身為兩輪族代表！騎車安全超重要！」「這群人」的董仔也提醒大家「過馬路的時候，手機不要一直看」。表特版女神姚采辰表示「好運靈籤也太可愛了吧！」

據統計，去年65歲以上高齡者有1159人因交通事故死亡，占全國死亡人數2865的4成以上；18至24歲年輕族群則占新北市機車事故傷亡的3成。新聞局針對高齡者與年輕人設計交通安全宣導，讓民眾抽「新北平安福」好運籤或「交通星理學」星座解析，寓教於樂強化交通安全觀念。

長者可參考傳統籤詩，了解交通安全。圖／新聞局提供
長者可參考傳統籤詩，了解交通安全。圖／新聞局提供
年輕人可透過星象解析，了解交通安全。圖／新聞局提供
年輕人可透過星象解析，了解交通安全。圖／新聞局提供

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