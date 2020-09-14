萬里雙興「黃金地瓜」 高纖鬆甜好入菜

新北市金山區的紅心地瓜相當知名，而近來一旁的萬里區雙興里則是有「黃金地瓜」盛產，黃金地瓜香氣濃、甜份足、纖維高不易糊掉、散掉的特質相當適合入菜，當地的農家、社區媽媽們也巧手變化出一桌高纖的營養料理，將萬里黃金地瓜的優良、高品質發揮到淋漓盡致。

金山區有紅皮紅肉紅心地瓜出名，而鄰居的萬里區雙興里則是有台農57號黃金地瓜，近來進入雙興地瓜的盛產季，區長與里長邀請社區媽媽示範如何料理黃金地瓜，發揮黃金地瓜香氣濃、甜份足、纖維高不易糊掉、散掉好入菜的特質。

萬里區長粘雪琴說，雙興里種植的地瓜品種相當多，從台農57號黃金地瓜到台農66號紅心地瓜還有顏色討喜的紫色芋頭地瓜以及新研發堪稱地瓜界LV的台農74號，多元種類任君挑選，而產地還不只賣地瓜，還有農遊樂讓遊客現地體驗，感受土讓生生不息的生命力。

對於地瓜不太熟悉的遊客無法從地瓜葉辨識地瓜品種，也不知道挖出土的地瓜是什麼樣貌，因此體驗過後也直說，真的是好驚喜，有種在開驚喜包的感覺，現在來到萬里區，從五月開始有繡球花綻放、八月開始可以品嚐地瓜，而入秋還有萬里蟹正肥，喜愛深入山與海的遊客千萬把握機會，前進萬里體驗農家樂，品嚐現產、現採的好滋味。