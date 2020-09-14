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雙溪關懷點動健康 長者手做包子當午餐

觀天下 / 記者蕭皓文／雙溪報導
雙溪區平林社區的關懷據點，長者們即興發揮，自己手做的包子饅頭，好有成就感。 圖／觀天下有線電視提供
雙溪區平林社區的關懷據點，長者們即興發揮，自己手做的包子饅頭，好有成就感。 圖／觀天下有線電視提供

雙溪區平林社區的關懷據點位在梅竹蹊路巷弄間，每週一早上的動健康課程，長者們不僅開心鍛鍊筋骨，下課後社區更會一起做料理當午餐，今(14)日從搓麵團到造型，隨著長者們即興發揮，嚐到自己手做的包子饅頭，好有成就感。

平林里長黃添松表示，雙溪區平林社區關懷據點建築，原本是幼稚園，因為少子化，三年前開放社區銀髮樂活課程使用，老人家定期都會前來梅竹蹊路1巷4號這裡上動健康課程，今年因為肺炎疫情關係，上半年長時間休息，下半年恢復上課，大家從原本看電視打發時間，變為辛勤的鍛鍊，不僅為了使筋骨舒展放鬆，還能與鄰舍有個共同的聊天時光。

老人家在家閒來無事，每週一早上的動運動課程，大家都相當把握，尤其一大早便會準備好這天要一起分享的美食，今(14)日社區準備做包子饅頭，老人家從麵粉開始，從無到有製作出麵團發酵，上完動健康後再開始捏塑蒸煮，有老人家學著電視上教的製作出玫瑰花形狀，還有水餃形狀的包子，相當有創意。

打開蒸籠，熱騰騰的包子上桌，因為是自己捏的，每顆都有著不一樣的姿態，長輩們吃著自己手做的Q彈麵皮，露出滿意笑容，也在動健康時光享受無比的銀髮樂活。

雙溪區 疫情

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