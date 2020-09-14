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60輛行動服務車 新北要縮短都會與偏區落差

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北少年培力園則推出「貓培你飛實驗餐車」，主任莊宛蒨（右）說，服務對象都是弱勢孩子，因進入職場前有困難，透過餐車提升就業能力，也學習到不怕吃苦的態度。記者王敏旭／攝影
新北少年培力園則推出「貓培你飛實驗餐車」，主任莊宛蒨（右）說，服務對象都是弱勢孩子，因進入職場前有困難，透過餐車提升就業能力，也學習到不怕吃苦的態度。記者王敏旭／攝影

新北市有525輛行動服務車，提供社會福利、教育文化、長照醫療等服務，新北社會局長張錦麗說，主要是針對偏鄉地區，盼能有補充性服務，縮短都會與偏區的落差。台灣玩具圖書館秘書長余良玲說，新北很多偏鄉，沒有館舍、空間，必須以車子服務，讓資源福利給需要的人。

新北社會局進舉辦行動式服務研討會，新北市長侯友宜說，今年透過社會局「好日子愛心大平台」募得60輛可以提供行動服務的專車，並加工打造成給長輩使用的文康車、給小孩玩的行動玩具車以及提供行動不便者洗澡的到宅沐浴車。

余良玲指出，新北烏來、貢寮、平溪、雙溪等區很難進駐服務，行動玩具車在過程中是載物車輛，抵達現場後打開帳篷就能伸展成舞台，成中型的玩具行動館，車內還可以讀書，晚間還能成為夜間電影院，哪裡有孩子就進駐哪裡。

余良玲說，行動服務車輛能深入偏區，服務過程能發現當地需求，並回報給社會局，社工就根據需求做連結，行動服務的資源平台，媒介與結合連結。

新北少年培力園則推出「貓培你飛實驗餐車」，主任莊宛蒨說，服務對象都是弱勢孩子，因進入職場前有困難，透過餐車提升就業能力，也學習到不怕吃苦的態度，甚至能有一技之長。

張錦麗表示，行動服務車除直接服務民眾也能發現需求，像是洗澡車在公園服務街友，也連結勞工局鼓勵就業。今年預計推出行動銀髮俱樂部專車，前往超過3成為長輩的平溪區，提供輔具、醫療、藥物諮詢，縮短都會與偏區落差。

新北市有525輛行動服務車，提供社會福利、教育文化、長照醫療等服務。記者王敏旭／攝影
新北市有525輛行動服務車，提供社會福利、教育文化、長照醫療等服務。記者王敏旭／攝影
新北少年培力園則推出「貓培你飛實驗餐車」，主任莊宛蒨（右）說，服務對象都是弱勢孩子，因進入職場前有困難，透過餐車提升就業能力，也學習到不怕吃苦的態度。記者王敏旭／攝影
新北少年培力園則推出「貓培你飛實驗餐車」，主任莊宛蒨（右）說，服務對象都是弱勢孩子，因進入職場前有困難，透過餐車提升就業能力，也學習到不怕吃苦的態度。記者王敏旭／攝影

平溪 偏鄉

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