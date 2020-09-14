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新北希望萌芽助學名額倍增 助千名弱勢生免費補習

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市副市長吳明機(左1)頒發新北補習教育暨品保協會(左2)及新北補習教育策進會(右2)代表感謝狀。記者吳亮賢／攝影
新北市副市長吳明機(左1)頒發新北補習教育暨品保協會(左2)及新北補習教育策進會(右2)代表感謝狀。記者吳亮賢／攝影

新北市去年起推動「希望萌芽助學計畫」，媒合轄內補習班，提供弱勢學生一整年全額免費補教學習資源，包含文理科目及音樂、珠心算等各項才藝，繼上學年度助學名額500名，今年翻倍近千人受惠，總市值近2800萬元，國小到高中學生凡符合資格者皆可申請，申請時間從明天至30日止，詳細資訊可上新北市社會教育資源網(https://lll.ntpc.edu.tw/)查詢。

教育局指出，凡戶籍及學籍設於新北市，並具有低收入戶或中低收入戶、特殊境遇家庭受補助者、領有新北市經濟弱勢兒童及少年生活扶助證明者等其中一項資格，皆可申請「希望萌芽助學計畫」。

教育局社會教育科長黃麗鈴表示，新北市108學年度起聯合新北市補習教育策進會及新北市補習教育暨品保協會推行計畫，媒合近100間補習班，首年提供500名助學名額，今年翻倍至964名，補助期間自今年9月至明年6月。

黃麗鈴說明，新學年一開始便會發函至各級學校，公告提供助學資源的補習班名單及開課項目，學生及家長可依個別需求向策進會及協會申請，為了確保學生受教品質，每間補習班須無不適任教師紀錄，補助項目除了各學科，也包含舞蹈、圍棋、鋼琴、樂理、繪畫等才藝，一名學生限申請一門課，以將資源分享給更多人。

補習教育暨品保協會理事長王中鼎表示，看到孩子因為「希望萌芽助學計畫」順利圓夢的笑容，就是他們繼續教育這條道路的最佳動力；補習教育策進會理事長陳春香則說，期望未來孩子們能成為社會中流砥柱，進一步伸出援手，幫助更多的人，讓愛循環下去。

副市長吳明機表示，人類擁有8項多元智能，很多領域正規教育體系無法提供足夠資源，須仰賴外部補習班協助，透過希望萌芽助學計畫，讓弱勢學子也有機會發掘潛能，找到屬於自己的專長，此項計畫同時納入好日子愛心大平台，期望有更多業者共襄盛舉。

新北市聯手新北補習教育暨品保協會及新北補習教育策進會，媒合近百間補習班，提供弱勢學生一年份免費補習資源。記者吳亮賢／攝影
新北市聯手新北補習教育暨品保協會及新北補習教育策進會，媒合近百間補習班，提供弱勢學生一年份免費補習資源。記者吳亮賢／攝影

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