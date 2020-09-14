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國發會評開放資料後段班？ 北市：數位KPI不應看筆數

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲施政滿意度吊車尾，引以自豪的開放政府，也遭國發會評為後段班？北市府今天晨會討論此事，柯文哲要求局處親自說明，秘書長陳志銘表示，國發會資料集筆數是偏失的統計。記者林麗玉／攝影
柯文哲施政滿意度吊車尾，引以自豪的開放政府，也遭國發會評為後段班？北市府今天晨會討論此事，柯文哲要求局處親自說明，秘書長陳志銘表示，國發會資料集筆數是偏失的統計。記者林麗玉／攝影

北市柯文哲施政滿意度吊車尾，甚至引以自豪的開放政府，也遭國發會評為後段班？北市府今天晨會討論此事，柯文哲要求局處親自說明，秘書長陳志銘表示，國發會資料集筆數是偏失的統計，因台北市一筆資料，其他縣市依年度、行政區拆成好幾筆，連政委唐鳳都認為，數位國家KPI不應看資料筆數。

北市府率先全國打造「資訊開放平台」，柯文哲積極推動公開透明、開放政府，不過根據國發會日前「政府資料開放平台」統計，地方政府資料開放情形，北市僅開放1184項，位居六都第5名。另外，108年度審計報告發現，部分政府開放資料內容未定期更新、民眾「互動專區」的建議也未回復，無法提供民眾最新的資訊。

陳志銘說，這是國發會的統計偏失，因國發會將開放資料集筆數作為KPI。但目前最高是台東縣3700多筆、新北3150多筆、台中、高雄各2500多筆、桃園1300多筆，台北市僅開放1千多筆。儘管台北市筆數少，但北市是將多筆資料整合成一筆，讓開放資料更好用。

陳志銘也舉土地公告現值為例，台北市將全市各行政區、各年度整合為一筆資料，但新北卻是分汐止、貢寮等多筆資料，若再加上年度就變成93筆，但都是同一種數據資料。另外無線網路熱點，北市府將所有集中為一筆，若依行政區當然也可拆成30筆，但北市府認為，對使用者而言就是一筆使用的資料，所以開放政府資料，不應只是看數量，應該是要看內容。

陳志銘也嗆中央部分部會，表示因無法產生一些資料，但又要被要求資料增加，所以就改依照資料年度、空間來切割，但實在沒有意義存在。他認為，施政透明度與開放資料數量無法劃上等號，還是要看開放資料的內容。

陳志銘說，甚至政委唐鳳也曾在2016年提到，政府的數位開放資料，不應該用資料集筆數作為KPI，應該是以資料能不能即時更新，能否回應使用者需求，數位國家的KPI，一定要將資料數量拿掉。台北市的做法與政委唐鳳的想法是一致，應該讓使用者一次使用，而不是用筆數排名，這不是好的做法。

至於民眾的建議，國發會指北市府沒即時回覆，資訊局則表示，台北市有自己的資料開放平臺，回應都已經即時回覆，回覆給國發會平台，應該是有時間差的問題。

北市 唐鳳 柯文哲

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