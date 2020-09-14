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大稻埕碼頭船舶停靠爆口角 北市研議增設繫船柱

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
台北萬華大稻埕碼頭2家業者因船舶停靠泊席位引發激烈口角。圖／報系資料照
台北萬華大稻埕碼頭2家業者因船舶停靠泊席位引發激烈口角。圖／報系資料照

台北萬華大稻埕碼頭2家業者因船舶停靠泊席位引發激烈口角，甚至鬧上警局，被指控業者反應是因繫船柱無法精準停靠，北市公運處表示，將研議是否增設繫船柱，也指出未依規定停靠泊者，可依法開罰。

公運處指出，大稻埕碼頭周邊河岸屬北市水利處權管，大稻埕碼頭船舶停靠泊扶台則屬公運處權管，凡經北市載客小船營運審議通過的藍色水路船舶經營業者均須申請靠泊，並依規定繳納停靠泊使用費。

針對近期再度發生2家業者因靠泊引發爭議事件，業者反映李姓業者靠泊時占用兩個船席中間，導致其他船舶無法靠泊，要求移動船舶時發生衝突。

公運處表示，經了解後，李姓業者反應因船舶繫船柱因素無法準確靠泊船舶位置，並非蓄意不禮讓抗薄。未來將會辦理會勘釐清靠泊位置，以及有無增設繫船柱可行性，至於業者衝突已由警方偵辦。

先前大稻埕碼頭也接獲內側2家船舶業者陳情，因內檔泥沙淤積致船隻進出嚴重受到潮汐影響，也曾發生船隻擱淺及受損問題，因此今年8月20日邀集所有船家業者商討碼頭停靠泊方式。

考量外檔席位有其他業者船舶使用，因此公運處規畫2.5席位讓原停泊內檔的1家業者改停靠外檔靠上游處0.5席位，其他仍維持外檔2席外，提供其他船家業者靠泊時使用，內檔則由另一家業者停泊。

公運處指出，無論任何業者都應依照規定停靠泊船隻，若發現有違規停靠泊情況，經依照台北市載客小船營運及碼頭鼓臉自治條例等相關規定裁罰。

碼頭 北市 大稻埕

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