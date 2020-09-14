大稻埕碼頭船舶停靠起爭議 北市府評估增繫船柱

大稻埕碼頭有業者因船舶停靠位置起爭議，台北市公運處表示，業者反映因繫船柱因素導致無法準確停靠，非蓄意不禮讓，公運處將會勘釐清靠泊位置及評估增加繫船柱可行性。

媒體報導，有業者反映同業靠泊時占用兩個船席中間，致使其他船舶無法靠泊，請對方移動船舶時爆發衝突。

台北市公共運輸處今天表示，停泊於大稻埕碼頭內側2家船舶業者陳情，因內檔泥沙淤積，讓船隻進出嚴重受到潮汐影響，船隻也曾擱淺及受損。

8月20日公運處曾邀集所有船家業者討論碼頭停靠泊方式。因大稻埕碼頭外檔原為公共船席，供臨時靠泊上下客使用，內檔則為船舶未營運時長時間停泊使用。

公運處指出，原內外檔各規劃2席船位，內檔停泊業者因淤積致無法順利進出，曾申請直接使用外檔1席位，但考量外檔其他業者船舶數量多，公運處沒同意。

為了解決內檔船隻無法進出問題，外檔改規劃為2.5席位，原停泊內檔一家業者改停靠外檔靠上游處0.5席位，其餘仍維持外檔2席位，供其他船家業者靠泊時使用，內檔則由另一家業者停泊。

公運處指出，業者表示是因船舶繫船柱的緣故，導致無法準確靠泊船舶位置，不是故意不互相禮讓。公運處將再會勘確認釐清靠泊位置，也評估增加設置繫船柱可行性。

大稻埕碼頭船舶停靠管理權屬於公運處，凡經台北市載客小船營運審議通過的藍色水路船舶經營業者，都需要申請靠泊，舶舶業者停靠泊席位都要照規定來，否則可依「台北市載客小船營運及碼頭管理自治條例」開罰。