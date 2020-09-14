快訊

蘋果軟體增新冠暴露通知但台灣未開放 莊人祥這麼說

「令和大叔」菅義偉勝出 將成為日本第99任首相

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸橋拆除完畢 板橋民權路現寬敞天際線

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北養工處9月11日起分2階段將板橋區民權陸橋拆除（圖為拆除前）。圖／新北工務局提供
新北養工處9月11日起分2階段將板橋區民權陸橋拆除（圖為拆除前）。圖／新北工務局提供

新北養工處9月11日起分2階段將板橋區民權陸橋拆除，養工處指出，陸橋已在昨凌晨6點順利拆除完畢，比原定時程提前一周完成，還給板橋乾淨的天際線，養工處說，愈進步的國家，天橋、地下道愈少，交通應回歸「人本」主義。

養工處說，民權陸橋緊鄰板橋第二運動場，位處民權路與公館街路口，完工啟用迄今38年，近幾年民眾陸續反映使用率過低，且樓梯和墩柱占據大部分人行道，因此根據人行陸橋存廢程序，取得共識後拆除。

養工處表示，新北升格以後已拆除27座使用率低的人行陸橋，民權陸橋拆除後讓板橋民權路、公館街、文化路一段更加順暢，今年底也預計要拆除八里國小陸橋、土城明德陸橋和三重忠孝陸橋等人行陸橋，讓人行環境更佳寬敞、舒暢。

新北養工處9月11日起分2階段將板橋區民權陸橋拆除，昨凌晨6點順利拆除完畢。圖／新北工務局提供
新北養工處9月11日起分2階段將板橋區民權陸橋拆除，昨凌晨6點順利拆除完畢。圖／新北工務局提供

人行道 新北 八里

延伸閱讀

「後門變前門」 板橋翻轉舊城區

「潮念舊生活節」登場 重現板橋古城風華

林家花園石板路改瀝青 新北：經費少難兼具古樸

新美學示範基地 板橋林園周邊改善工程9月20日完工

相關新聞

大稻埕碼頭船舶停靠爆口角 北市研議增設繫船柱

台北萬華大稻埕碼頭2家業者因船舶停靠泊席位引發激烈口角，甚至鬧上警局，被指控業者反應是因繫船柱無法精準停靠，北市公運處表...

大稻埕碼頭船舶停靠起爭議 北市府評估增繫船柱

大稻埕碼頭有業者因船舶停靠位置起爭議，台北市公運處表示，業者反映因繫船柱因素導致無法準確停靠，非蓄意不禮讓，公運處將會勘...

未打方向燈遭檢舉年增萬件 新北：請打好打滿

新北一名計程車司機遭民眾檢舉，變換車道時未依規定打方向燈，司機不滿提出訴訟，法院勘驗發現司機變換車道到一半才打方向燈，因...

陸橋拆除完畢 板橋民權路現寬敞天際線

新北養工處9月11日起分2階段將板橋區民權陸橋拆除，養工處指出，陸橋已在昨凌晨6點順利拆除完畢，比原定時程提前一周完成，...

新北好市金讚獎 瑞芳美食廣場「禁酒」翻轉形象奪大獎

新北市府今舉辦第五屆「好市金讚獎」頒獎典禮，頒出史上最多的146個獎項，總獎金高達35萬元，其中瑞芳美食廣場前年起推行「...

台北市首辦菲律賓面具嘉年華 華麗踩街表演傳遞正能量

隨著新住民、移工人數越來越多，台北市今年將首度舉辦「菲律賓面具嘉年華」，從假日移工聚集的聖多福天主堂前熱鬧踩街，沿著充滿...

北市抽驗中秋應節食品 1件農藥超標3件標示不符

台北市衛生局今天公布中秋應節食品抽驗結果，116件抽驗產品中，1件農藥殘量超標，已要求業者下架違規產品；標示查核有3件不...

雙北爭環狀線誰經營 侯友宜：好不好自己負責別怪別人

雙北近期針對環狀線經營權頻頻鬧上版面，新北市長侯友宜今再度表示，捷運拿回自己負責，就是希望不要好跟不好都怪別人身上。

擬刪樹高15公尺列保條件 北市府：已受保樹不受影響

台北市17年前創全國之先，若樹木高度達15公尺可列受保護樹木，北市府實施後卻發現樹太高未必強健，且維護不易，也可能影響公...

北市220棵樹恐將解列 民團見解不一

北市擬修法，刪除「樹高15公尺以上」樹木列保條件，若新制順利上路，全市220餘棵受保樹恐面臨被解列命運，台灣護樹協會志工...

里長大小聲／羅孝英 搶救雙連大溝活水

台北市水利處去年10月在中山北路二段84巷施作下水道工程時，挖出一條古圳，當地民安里長羅孝英說，「雙連大溝」現在經過綠美...

里長大小聲／林達重鋪路、增警示 還仁和里民平安路

捷運萬大樹林線施工路段因經過新北市中和區連城路，導致部分道路封閉，中和區仁和里長林達說，許多車流改往里內的連城路469巷...

熱門新聞

彰化二林獨居老人差點餓昏 慈濟志工探視挽回健康

基隆暴雨成災 大武崙沙灘出現峽谷峭壁

大武崙溪暴漲出現白色泡沫 疑不肖廠商趁機排放汙水

今年警政署分局長班放榜 台東林志弘唯一原住民上榜

李登輝追思告別禮拜 9月18、19日淡水交管

影／雲端上婚禮 海拔最高梨山耶穌堂今有12對結成佳偶

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。