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陸橋拆除完畢 板橋民權路現寬敞天際線
新北養工處9月11日起分2階段將板橋區民權陸橋拆除，養工處指出，陸橋已在昨凌晨6點順利拆除完畢，比原定時程提前一周完成，還給板橋乾淨的天際線，養工處說，愈進步的國家，天橋、地下道愈少，交通應回歸「人本」主義。
養工處說，民權陸橋緊鄰板橋第二運動場，位處民權路與公館街路口，完工啟用迄今38年，近幾年民眾陸續反映使用率過低，且樓梯和墩柱占據大部分人行道，因此根據人行陸橋存廢程序，取得共識後拆除。
養工處表示，新北升格以後已拆除27座使用率低的人行陸橋，民權陸橋拆除後讓板橋民權路、公館街、文化路一段更加順暢，今年底也預計要拆除八里國小陸橋、土城明德陸橋和三重忠孝陸橋等人行陸橋，讓人行環境更佳寬敞、舒暢。
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