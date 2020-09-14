新北好市金讚獎 瑞芳美食廣場「禁酒」翻轉形象奪大獎

新北市府今舉辦第五屆「好市金讚獎」頒獎典禮，頒出史上最多的146個獎項，總獎金高達35萬元，其中瑞芳美食廣場前年起推行「禁酒」政策，遏止市場內酒客大小聲的情景，翻轉市場環境與質感，因此吸引更多家庭及觀光客前來用餐，更奪下此次金讚獎首獎「自治組織楷模獎」的殊榮。

瑞芳美食廣場自治會長林文貴指出，市場內37個攤位全部都是小吃攤，營業時間自清晨5點至晚上10點半，從早餐一路賣到宵夜，生意相當好，其中市場內約有6間熱炒店，到了晚上常有民眾聚餐、飲酒，酒酣耳熱後常大聲喧嘩，影響觀感。

雖然林文貴本身在美食廣場經營熱炒店20多年，也不少熟客喜愛來攤位小酌、用餐，但為了讓美食廣場朝向觀光市集發展，他前年起以身作則，號召市場攤商表決「禁酒」，最後以些微過半的差距通過，自此不但不再有酒醉大小聲的情景，也有更多人願意全家一起來用餐，觀光客也更多。

林文貴坦言，一開始推動禁酒，熱炒攤位業績跌了近兩成，同業抱怨連連，但隨著時間過去，業績不僅已回溫，更因為外來客源增加，整體市場業績提升不少，環境及質感也大幅提升。

經發局表示，金讚獎透過分組競賽，檢視市場環境、食品安全、顧客服務的執行完整度，並考量防疫期間配套措施如出入口管制、電子支付、裝設食品遮罩等，自32座市場、460攤中，評選1名自治組織楷模獎、10座市集優勝獎、5座市集特別獎、5名卓越菁英獎、100名百大名攤獎及25名潛力名攤獎。

獲得「卓越菁英獎」的汐止觀光夜市「超素複合式蔬食」負責人蘇詩媛說，去年起開始販售三種蔬食調味醬，今年因應疫情，許多人選擇在家烹飪，業績反而開出亮眼紅盤，旺季一個月可賣出2、3千瓶的醬料，更有不少來自美國、日本的訂單。