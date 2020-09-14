台北市首辦菲律賓面具嘉年華 華麗踩街表演傳遞正能量

隨著新住民、移工人數越來越多，台北市今年將首度舉辦「菲律賓面具嘉年華」，從假日移工聚集的聖多福天主堂前熱鬧踩街，沿著充滿異國特色的菲律賓街區，並經過美食、百貨天堂的晴光市場，邀民眾及各國新移民、移工朋友，一同戴上微笑面具，感受菲律賓面具嘉年華的熱情。

台北市副市長蔡炳坤今天出席活動記者會表示，台北市是多元共融城市，目前台北市的新住民家庭已經有5萬6千個，加上移工人數已達4萬6千名，其中7千為菲律賓籍。在台北市不管你是什麼族群，大家都是一家人，包括客家義民節嘉年華、原住民嘉年華會，還有隨著新住民越來越多，民政局今年更舉辦以菲律賓面具為主題的嘉年華活動。

北市民政局表示，菲律賓微笑面具節是菲律賓巴科洛德的年度盛事，成千上萬的人戴著面具，一同參加嘉年華遊行，也因為面具的共通點就是大大微笑，巴科洛德城市也因此有微笑城市美稱。

民政局科長吳重信說，面具節的由來，是1980年間，有菲律賓製糖故鄉之稱的巴科洛德，因製糖業大蕭條，加上發生沈船不姓，社會氣氛低迷，城市瀰漫傷心、挫折的低氣壓，當時城市為了鼓舞民心，推出面具嘉年華，希望透過面具上的笑臉，找回微笑的力量，今年因疫情影響，儘管台灣防疫得宜，不過希望透過菲律賓面具節，也能傳遞正能量。

民政局表示，菲律賓面具嘉年華9月20日下午3點至5點登場，活動將邀請10個移工朋友組成的團體，呈現最道地的面具嘉年華風貌；另外，當天也會有14個新移民組成的團體，將著各自的傳統國服，包括緬甸新移民與華僑將組成「緬麗璀璨」團；陸籍新移民則結合佛朗明哥舞、印度舞、康康舞及大溪地草裙舞等，搭配面具營造歡樂視覺效果。