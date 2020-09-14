北市抽驗中秋應節食品 1件農藥超標3件標示不符

台北市衛生局今天公布中秋應節食品抽驗結果，116件抽驗產品中，1件農藥殘量超標，已要求業者下架違規產品；標示查核有3件不符規定。

台北市政府衛生局上午召開記者會，公布109年度中秋應節食品抽驗結果，共計查驗116件產品，包含41件中秋月餅產品、10件烤肉調味醬及65件常見烤肉用食材，檢驗項目包含防腐劑、動物用藥及農藥殘留等。

衛生局指出，檢驗結果1件不符規定，不合格率為0.86%，產品是「海陸通吃必省超值烤肉組（泰國進口鮮凍紅毛丹）」檢出農藥殘留殺蟲劑賽滅寧超標，已令業者立即下架，因來源為高雄市，移請轄區衛生局依權責處辦。

標示查核3件不符規定中，1件「海陸通吃必省超值烤肉組（泰國進口鮮凍紅毛丹）」標示宣稱檢驗合格卻檢出殘留農藥，已移請高雄市衛生局後續辦理。

另有1件「紫玉酥」使用成分未完整標示且未依含量多寡由高至低分別展開，已依法處來源廠商新台幣3萬元罰鍰；1件「海陸通吃必省超值烤肉組（高粱酒香腸）」檢出己二烯酸，但外包裝成分未標示，因來源為新北市，已移請轄區衛生局依權責處辦。

台北市衛生局表示，殘留農藥超標，依法可處責任業者新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰；標示有不實、誇張或易生誤解情形者，依法可處4萬元以上400萬元以下罰鍰；標示不全者，依法可處3萬元以上300萬元以下罰鍰。