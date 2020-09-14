擬刪樹高15公尺列保條件 北市府：已受保樹不受影響

台北市17年前創全國之先，若樹木高度達15公尺可列受保護樹木，北市府實施後卻發現樹太高未必強健，且維護不易，也可能影響公安，文化局打算刪除「樹高15公尺以上」列保條件。護樹團體憂心已列冊的220餘棵樹木恐受影響，對此，北市文化局表示，列冊樹木皆已列管北市受保樹，修法後不會受到影響。

文化局表示，「台北市樹木保護自治條例」於2005年訂定，其中規範受保樹條件包含樹胸高直徑達0.8公尺以上、樹胸圍達2.5公尺以上、樹高15公尺以上、樹齡50年以上，或具珍稀及人文生態代表性價值等條件，若符合其中一項即可認定為北市受保樹。

如今配合中央受保樹規範擬修法，解列「超過15公尺以上樹木」條件，是因受限都市地區環境，使大王椰子、小葉南洋杉等樹種，在缺乏足夠腹地生長情況下，易變得又高又瘦、細長脆弱，遇到如颱風等惡劣氣候容易攔腰折斷，造成公安隱憂，若僅就樹高條件進行列管，對都市整體自然生態環境未必有正面影響。

文化局指出，經樹保委員討論，並參酌中央森林法2016年受保護樹認定標準未納入樹高15公尺條件，擬修法刪除「樹高15公尺以上」列保條件，但強調修法方向不會影響目前已列冊超過15公尺的220棵受保樹，後續也會依照受保樹規範進行維護。