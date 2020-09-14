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北市府擬修法 刪除樹高15公尺以上列保條件

中央社 / 台北14日電

北市政府2003年訂定規範保護樹高15公尺以上樹木。台北市政府文化局表示，為避免造成公安隱憂，擬修法刪除這項列保條件，但不影響220棵已列冊受保護樹木。

北市府2003年訂定「台北市樹木保護自治條例」，當中規範受保護樹客觀條件，包括樹胸高直徑達0.8公尺以上、樹胸圍達2.5公尺以上、樹高15公尺以上、樹齡50年以上，或具珍稀及人文生態代表性價值等，以上只要符合一項即可認定為台北市受保護樹木。

市府文化局表示，現配合中央受保護樹規範，擬修法刪除「樹高15公尺以上」單一列保條件，原因是受限都市環境，大王椰子等樹種在缺乏足夠腹地的情況下容易變得又高又瘦，颱風來時也易攔腰折斷，影響公安。

文化局指出，若僅就樹高條件進行列管，對都市整體自然環境未必有正面影響。因此，經樹保委員討論，並參酌中央森林法2016年受保護樹認定標準未納入樹高15公尺條件，擬修法刪除「樹高15公尺以上」列保條件。

文化局補充，目前已列冊超過15公尺高的220棵保護樹均已列管北市受保護樹木，修法方向不影響220棵已列冊樹木，後續仍須依照保護樹規範進行維護。

護樹 北市 文化局

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