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李登輝追思告別禮拜 9月18、19日淡水交管
新北市淡水警分局今天晚上發布新聞表示，前總統李登輝追思告別禮拜19日在淡水區舉行，警方在追思禮拜當天、前一天預演於會場周邊路段及移靈車隊路線，人車管制及彈性管制。
淡水警分局今晚表示，李登輝追思告別禮拜時，移靈車隊道路沿線，警方將實施交通管制。19日追思禮拜當天上午8時至10時、上午11時至下午1時的2個時段，大淡水地區因假日車流將較壅塞，呼籲用路人提早做好交通規劃，適時避開管制路段，以免行程受影響。
警方說，車隊19日上午8時35分自台北市翠山莊出發，沿途行經台北市市區道路至大度路，接續新北市淡水區民權路。
移靈車隊沿著淡水區中正東路、中山路、文化路、真理街，約於上午9時20分抵達真理大學大禮拜堂主要會場，警方實施交通彈性管制。
第二會場為淡江中學大禮拜堂，警方說，移靈車隊會到淡江中學（李登輝母校）作最後巡禮，追思告別禮拜自上午9時30分開始預計11時50分結束。返程約中午12時於淡江中學啟程沿著來時的路線返回翠山莊，將實施彈性交管。
至於會場周邊於淡水區真理街（含巷弄）將進行全線管制。真理街將於19日上午6時至下午2時全線管制。真理街（文化路、真理街3巷間）及真理街4巷、馬偕街路段，將於上午7時至下午2時管制。
警方說，會場周邊淡水區中正路、文化路、新民街及新生街將於上午7時至下午2時進行彈性管制。
警方說，因應道路沿線交通管制，無論是台北市進入新北淡水車輛，或淡水地區前往台北的人車，民眾可多運用替代道路，避免交管影響行車時間。
除沿線設置告示牌，淡水警察分局表示，18日追思告別禮拜的預演日，當日下午4時至6時適逢學生放學及下班時段，家長接送及下班車流量大，將造成部分民眾不便。
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