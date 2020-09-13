老染織廠改造成共享辦公室 支持斜槓微型創業

位於新北市板橋東區的聯益染織廠在產業出走的逆境中持續開發訂單，堅守台灣價值，化身為共享辦公室，幫斜槓青年開啟創業第一哩路，實現微創業夢想。

新北市長侯友宜今天視察「城市新美學」板橋區府中基地，包括林家花園周邊景觀、人行廊道改善工程，並延伸縣民大道二段兩側校園、工業區的拉皮、綠美化工程。

有別於市府以資源投入「枋橋古城」周邊的景觀改善與都市更新，板橋東區三民路曾撐起台灣經濟起飛的工業區，擁有60多年歷史的聯益染織廠，隨著時代推進與產業外移，也將廠區改變成亮麗的共享辦公室。

共享辦公空間創辦人劉曉駿告訴中央社記者，他小時候曾在聯益染織廠打工，對板橋有深厚感情，目前也協助聯益開發醫療防護衣等訂單，堅守台灣價值。

劉曉駿說，全球疫情發燒，國際產業受衝擊，台灣許多企業也受影響，他觀察到地方產業崛起，個人創業、斜槓職涯型態、青創與電商等微創業已是趨勢。他想替這群充滿夢想並努力中的青創們，實現創業夢想。

老染織廠房化身為新創產業與研發、腦力激盪的基地，連以前紡織工人的裁布桌子都成為教室的會議桌。共享辦公室搭配北歐式工業風線條，充滿新舊衝突美感，在飄逸的咖啡香氣中，可以在黑板上隨意塗鴉。

改裝完成的共享辦公室，有明亮寬敞的咖啡廳、展演展覽大廳、開放或獨立辦公空間、會議室、體驗實作課室、實驗廚房、攝影棚，相當多元。

劉曉駿說，啟動微創業時代，不僅是提供共享辦公空間，更是串聯人與人、串連產業、創意的共享空間生態聚落。

在聚落中使用辦公室的創業團隊innfact，經營混合式快速充電站的創意商品設計與銷售。團隊表示，研發商品過程除組員討論外，也會與開放空間的不同領域鄰居交流，激盪不同的思維方向。

劉曉駿說，愈來愈多上班族開始思考「斜槓人生」的可能性，有更多人已開始創業路。19日將聚集近30個手作的微型創業者、5輛行動餐車創業者，發揮場地優勢與空間多元運用的理念，舉辦啤酒音樂餐車市集派對」，為微型創業青年打造舞台。