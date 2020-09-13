「潮念舊生活節」登場 重現板橋古城風華
新北市政府文化局「潮念舊生活節」即日起於板橋府中登場，以早年枋橋城「府中」為基地，打造假日生活市集、巷弄街頭藝術展演及古城文化體驗活動，並結合在地信仰及新銳設計師推出的府中限定平安符及設計杯袋，以歷史城市記憶結合新潮生活品味，激發城市美學。
文化局指出，府中地區匯集前縣府行政中心、舊板橋火車站和商圈，是在地記憶的生活中心，為推動城市新美學再造，今年啟動「府中美學示範基地」計畫，串連起四鐵共構的新板特區及國定古蹟林本源園邸的枋橋古城區，同時推動首檔地方品牌活動「潮念舊生活節」，交融古今、發掘在地文化。
此次活動推出假日「潮念舊生活市集」，包含在地傳承一甲子的烘焙品牌「大將金角」、來自坪林的「白青長茶作坊」、三峽「谷芳有機茶園」等，另有數十場的街頭藝術匯演，以及435藝術聚落進駐團隊為府中地區量身打造的6件藝術裝置，如捷運府中站3號出口廣場前高達5公尺的地標裝置「三個邊界」，靈感取自枋橋古城，氣球球體高度與枋橋城牆高度相同，象徵過去與現在對於地區邊界定義的不同，也展現現今民眾的無疆界生活型態。
此外，活動也結合在地重要信仰中心之一「板橋慈惠宮」與新銳設計師張簡士揚的設計，推出「潮念舊─府中限定平安符」，連結常民生活信仰與美學設計，護佑百姓健康平安。藉由市集、藝術展演及各項文化體驗，演繹傳統生活場域交融當代潮流的新生活美學，活動即日起至10月25日，每週六、日下午4時至9時於府中捷運站及林本源園邸周邊區域展開，詳細資訊可上官網https://literature.culture.ntpc.gov.tw/查詢。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言