「潮念舊生活節」登場 重現板橋古城風華

新北市政府文化局「潮念舊生活節」即日起於板橋府中登場，以早年枋橋城「府中」為基地，打造假日生活市集、巷弄街頭藝術展演及古城文化體驗活動，並結合在地信仰及新銳設計師推出的府中限定平安符及設計杯袋，以歷史城市記憶結合新潮生活品味，激發城市美學。

文化局指出，府中地區匯集前縣府行政中心、舊板橋火車站和商圈，是在地記憶的生活中心，為推動城市新美學再造，今年啟動「府中美學示範基地」計畫，串連起四鐵共構的新板特區及國定古蹟林本源園邸的枋橋古城區，同時推動首檔地方品牌活動「潮念舊生活節」，交融古今、發掘在地文化。

此次活動推出假日「潮念舊生活市集」，包含在地傳承一甲子的烘焙品牌「大將金角」、來自坪林的「白青長茶作坊」、三峽「谷芳有機茶園」等，另有數十場的街頭藝術匯演，以及435藝術聚落進駐團隊為府中地區量身打造的6件藝術裝置，如捷運府中站3號出口廣場前高達5公尺的地標裝置「三個邊界」，靈感取自枋橋古城，氣球球體高度與枋橋城牆高度相同，象徵過去與現在對於地區邊界定義的不同，也展現現今民眾的無疆界生活型態。