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網紅可否取得運彩經銷權 代理人制引爭論

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
運彩經銷商林憲輝。圖／林憲輝提供
運彩經銷商林憲輝。圖／林憲輝提供

網紅、直播主、高人氣名人是否能經營運動彩？依現行法令，只要他們協助現有經銷商參與經營3年，即可以代理人身分取得經銷資格，對此日前在教育部體育署日前舉辦的「運動彩券發行條例公聽會」時各方意見不同，還有待體育署整合各方意見，但具有運動專業背景的經銷商林憲輝表示，運動彩券發行條例第1條即敘明成立目的之一是「照顧運動人才」希望未來能修法回歸此一精神。

林憲輝本身是國立體育大學競技運動研究所碩士，同時具有桌球A級（擔任國家代表隊總教練）教練資格。他指出，就目前制度，任何行業銷售高手例如網紅、直播主、高人氣名人皆可透過「代理人滿3年」制度管道取得運動彩券經銷商資格。

值得探究的是 「會賣運動彩券」是運動彩券發行條例當初發行的「核心價值」嗎？如果無視於具體育資格者都曾經歷多年辛苦才能得到運彩經營資格，而逕自把採登記制的代理人資格從寬認定，他建議乾脆停辦運動彩券的發行，因為核心價值已喪失，並失去運動彩券發行條例立法宗旨，取而代之的是商業化。

他認為，曾直播主透過「代理人機制」成為運彩經銷商，雖然他的確很會賣運彩，但這仍違反了運動彩券是要培訓及照顧運動人才的本意。而且，與運動彩券相關的行業很多，例如媒體從業人員、分析師等，若都以代理人制來取代運動專業人士的合法權益，這樣合理嗎？未來運彩的經營如果持續偏向商業化，而忽略了照顧運動專業人士的宗旨，將不排除號召體育人發動廢止運動彩券發行的抗爭行動。

對於代理人取得經銷商資格，日前在體育署舉辦的運動彩券發行條例公聽會上，中區經銷商團體多數贊成至少應取得地方級C級裁判或教練證，以全面符合運動專業知識認定標準，但北區和南區經銷商團體則認為代理人應不用再取得地方級裁判或教練證。

彩券 體育 直播主

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