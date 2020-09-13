一顆電池種下情果！為讀瓊瑤小說 讓兩人牽手50餘年

台北市政府今日在晶華酒店舉辦「金婚表揚活動」，由台北市長柯文哲親自表揚共68對牽手超過半世紀的金婚夫妻，現場還提供金婚夫妻拍攝婚紗照。其中結婚已52年的黃永德及陳秀榮，兩人因一顆小小電池而結緣，最後結婚互相扶持直到至今，陳秀榮表示，婚姻能維持長久全靠兩人「相敬如賓」來維繫。

陳秀榮指出，過去她曾是中工藝隊成員，14歲的時候在老公服役的部隊任職，進而認識當時的老公黃永德，後來部隊移防至金門，二人再相遇。

陳秀榮回憶，國52年的金門電力很不便利，但她正直青春浪漫年紀，很愛看瓊瑤小說，晚上若要看小說就需要電池取得光源，而黃永德當時就給了她電池，也在她心中種下情果，回到台灣後兩人進而交往。

陳說，她14歲認識老公，至今已結婚52年，如今她已71歲、先生77歲，婚姻當中先生黃永德曾罹癌，經過7年所幸抗癌成功，她也治癒肺水腫，兩人儘管相差6歲，吵吵鬧鬧過一生，但最終秉持「相敬如賓」的態度牽手至今，希望能夠繼續互相扶持。

柯文哲表示，北市今年有68歲結婚50年以上的金婚夫妻，在婚姻生活當中，有快樂也有困難的時光，能攜手50年以上都是值得慶賀。

台灣面臨少子化的情況，年輕人越來越多人不結婚，盼能透過這樣的表揚活動，鼓勵年輕人多結婚、生子，創造幸褔城市的基礎。

北市民政局表示，早期社會人口經濟結構與現代有極大差異，但對於婚姻家庭的維持與愛護皆取決於是否能夠互相承擔、互相扶持。

北市府舉辦金婚表揚活動除盼市民能珍惜婚姻及家庭價值，也鼓勵後輩尊親敬老，並婚育下一代成就美滿幸福家庭，讓家庭成為穩定社會的重要力量。