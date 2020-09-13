林家花園石板路改瀝青 新北：經費少難兼具古樸

新北市府推動板橋林家花園古蹟周邊城市美學，拆除文昌街石板路，改以壓花防滑瀝青鋪面，獲市長侯友宜與里長稱許。工務局表示，經費不足無法鋪兼具古樸、耐磨、防滑的石板路。

市長侯友宜今天視察板橋林家花園周邊人行環境及景觀改善工程，聽取市府工務局、工務局養工處、城鄉發展局簡報，也親自走一段西門街、文昌街的人行道。

侯友宜聽取說明，瞭解西門街紅地磚人行道，與林家花園古城牆與窗櫺相輝映，在遭刨除石板路的文昌街，彎腰瞭解瀝青壓花新鋪面，對防滑效果滿意。

板橋區赤松里長林文傑告訴中央社記者，原有的石板路因車行後鬆動，且路面易濕滑，雨後常有騎士摔車受傷，他以居民安全為重，支持刨除舊石板路改鋪設彩色耐磨瀝青壓花造型鋪面。

侯友宜說，板橋府中美學示範基地以「枋橋古城」為範圍改造行人通道與環境景觀，古蹟林家花園為重要廊道，是新北最具代表性的歷史文化古蹟，須整體性不同的思維，營造府中美學與現代互相匹配輝映，創造觀光休閒旅遊。

新北市2016年無預警拆除三峽老街前廣場花崗岩、青斗石板路面改鋪柏油，一度遭批評粗暴對待文化；今年拆除板橋文昌街石板路鋪瀝青，也引起是否尊重美感與古蹟的爭議。

市府文化局長龔雅雯今天告訴中央社記者，時空環境轉變，盼望兼具古蹟完整意向、歷史縱深及社區居民的期待。改善工程規劃有送請文化部文資產局審議，程序上完備。

工務局長詹榮鋒表示，如歐洲般的古樸典雅石板路，走在小鎮小巷充滿寧靜之美，踩在這些石鋪路面，隨時間累積散發迷人的質地與古樸原始的性格。

他說，鋪設石板路需夠厚的小石磚，且涉及地下管線遷移等，人工成本比迅速能鋪成的柏油路要貴，石板路工程經費勢必提高，此次人行道改善工程經費新台幣6800餘萬元不足支應。