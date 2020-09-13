北市表揚68對金婚夫妻 柯文哲盼助解決少子化

北市金婚表揚典禮今天登場，由市長柯文哲表揚68對牽手超過半世紀的夫妻。柯文哲表示，希望透過這種表揚活動，鼓勵年輕人走入婚姻，解決少子化問題。

台北市政府下午在晶華酒店舉辦金婚表揚活動，由柯文哲表揚68對牽手超過半世紀的金婚夫妻，柯文哲表示，婚姻生活一定有快樂和困難的時光，能攜手走過50年，值得慶賀。

柯文哲說，眾所皆知，台灣少子化問題嚴重，年輕人不結婚的越來越多，希望透過這種表揚活動，把婚姻正向的一面傳達給社會，幸福城市奠基於完美的婚姻，需要透過婚姻成功案例，說服年輕人願意共組家庭。

柯文哲表示，除金婚以外，結婚70週年稱為白金婚，希望北市以後能辦理白金婚和鑽石婚等表揚活動，透過這些幸福美滿的案例，鼓勵年輕人走入婚姻，解決少子化問題。

另外，台北市民政局今年特別安排金婚夫妻重新拍攝婚紗照，在表揚典禮播放，只見相隔超過50年再拍婚紗，爺爺奶奶燦爛甜笑，雖然多了幾道皺紋，但幸福程度絲毫不減，現場洋溢溫馨感人氣氛。