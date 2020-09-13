北市擬刪除樹高列保 護樹團體批「殺雞用牛刀」

台北市擬修法，刪除「樹高15公尺以上」的樹木列保條件，若新制順利上路，全市220餘棵受保樹，面臨隨時被解列命運，對於北市府的新措施，台灣護樹協會志工游藝指出，不該為了少數幾個樹種而解列，而台灣都市林健康美襪協會謝翁維則說，有保護價值及需求的樹木不會因為解列而受到傷害。

謝翁維表示，像是大王椰子、黑板樹等樹種短時間內就能高達15公尺，但大王椰子樹時常因葉片過於巨大、太重掉下來砸傷人，黑板樹也容易斷枝。

很多人為種植綠美化的樹種，在都市中或建築物旁，會因光線受光面單一不斷往上長，但莖的寬度不夠，若遇到如颱風等惡劣氣候就容易樹倒，衍生其他問題。

謝翁維說，目前許多樹種都因高度達15公尺納入列保條例內，導致發生公安情弄卻無法進行處理跟調整，刪除「樹高15公尺以上」列保條件並不會讓所有樹木受到影響，若真有保護需求及價值仍可納入列保，但針對不用保護的數部就能妥善處理。

然而，游藝質疑刪除「樹高15公尺以上」列保的正當性，他表示，不同樹種就該用不同標準來保護，之前才發生過民眾開車撞倒一棵大王椰子樹被罰100多萬元，如今擬解列恐只是為減少市府相關義務量，並減少土地開發的壓力。

游藝說，土地開發遇到老樹時，大家都想要把樹木處理掉，過去因列保得以保存，若解列200多顆老樹座落的位置，想要進行開發就變得容易許多。

游藝指出，這樣條例除大王椰子受益外，桑樹、印度橡膠樹、甚至樟樹也包含在內，數目不嫌多，「文化局為何要開倒車？」若要刪除「樹高15公尺以上」列保條件，應召開公聽會解釋原因。

對於市府所說樹木砸下導致的公安危機，游藝則表示，應列表哪些樹種不適用條款，而不是為了少數幾個樹種而解列，這樣根本是本末倒置，若因某些樹種長太高會倒下就排除納入就好，隨意解列根本就是「殺雞用牛刀」。