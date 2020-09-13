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新美學示範基地 板橋林園周邊改善工程9月20日完工

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜（前排中）視察板橋林家花園人行道工程。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜（前排中）視察板橋林家花園人行道工程。記者江婉儀／攝影

新北市政府推動「板橋府中美學示範基地」計畫，其中「林家花園周遭人行環境及景觀改善工程」即將在9月20日完工。新北市長侯友宜表示，市府必須要做整體性不一樣的思維，創造更多的觀光休閒旅遊，讓民眾來認識新北市。

工務局表示，林家花園四周步道部分設施已極為老舊，且有路樹、變電箱、電線桿等阻擋行人通行，市府團隊在今年2月開始進行相關改善工程。為減少對古蹟的影響，以人工敲除人行道石板，並鋪設軟墊保護兩側圍牆，以保留古蹟完整性。

養工處表示，除翻新既有人行道外，同時保留西門街林家花園前步道上既有石椅、宮燈型路燈等設施，僅局部遷移、整併並配合都市計畫色彩意象改造，創造饒富古意步道，旁側有緣意休憩環境。

另外，文昌街上原本鋪設容易鬆動的石板磚，經與地方協調後改採彩色壓花鋪面，保有古意且具耐用性。赤松里長林文傑說，過去每個月平均都會有3至4起意外，不論是行人自摔或是機車事故，改善路面才可減少事故發生。

而府中路段則是將原阻擋於人行道中央的電線桿、路燈、號誌桿、路樹，經多次與交通局、台電公司、區公所等單位協調，全數遷移至靠路邊設施帶，暢通人行動線。

配合新美學意象，新北市城鄉局推動縣民大道公私有環境改善計畫，第一階段真的林家花園周邊、府中郵局、漢生東路街口等六處進行大樓拉皮，總經費7000萬元，預計在2021年3月完工，此外也同時正在整合位在縣民大道二段的中山國中及工業區當地意見。

侯友宜今前往林家花園聽取簡報，他表示，板橋林家花園是新北市最具有代表性的歷史文化古蹟，從板橋火車站到府中，就如同由現代都會走到歷史文化古蹟」，市府團隊考量城市整體景觀，以「後門變前門」的思維，推動城市新美學，希望為大眾創造更多的觀光休閒去處。

養工處除了翻新既有人行道外，同時保留西門街林家花園前步道上既有石椅、宮燈型路燈等設施。記者江婉儀／攝影
養工處除了翻新既有人行道外，同時保留西門街林家花園前步道上既有石椅、宮燈型路燈等設施。記者江婉儀／攝影
文昌街上原本鋪設容易鬆動的石板磚，經與地方協調後改採彩色壓花鋪面。記者江婉儀／攝影
文昌街上原本鋪設容易鬆動的石板磚，經與地方協調後改採彩色壓花鋪面。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜（右一）今到板橋林家花園聽取工程簡報。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜（右一）今到板橋林家花園聽取工程簡報。記者江婉儀／攝影

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