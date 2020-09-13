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北捷公布運量達4.7萬人次 葉元之：隔天剩3.8萬

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北市議員葉元之。本報資料照片
新北市議員葉元之。本報資料照片

台北捷運公司昨公布，新北環狀線在9月11日運量達到4.7萬人次，創單日新高。新北市議員葉元之說，有媒體認為此舉是反擊新北市長侯友宜，但9月12日運量又掉到3.8萬人次，還是支持侯友宜將環狀線接回來新北營運。

葉元之今年7月在新北市議會質詢時指出，目前契約規定環狀線營運新北市府自負盈虧，和北市都沒有關係，每年卻要付3645萬元行政管理費，北捷和新北的心態不一樣，要求把環狀線等捷運全都接回自營。

侯友宜當時在議會答詢說，「自己的捷運自己營運」，雙北早已在談終止契約，最快今年就會有結果，至於解約並無罰則，協議終止合約即可。且不只環狀線，未來其他捷運也不會再委託北捷營運，這也是成立捷運局、捷運公司的目的。

捷運公司昨在新聞稿指出，環狀線自今年1月31日營運以來，運量受疫情影響，在台北捷運公司提升服務品質，以及新北市府加強周邊交通轉乘措施，9月11日單日運量達到4萬7000餘人次，創下環狀線自3月1日正式收費以來新高。

葉元之今在臉書指出，但隔日（9月12日）運量就又掉到3.8萬人次，當初簽約是承諾平均運量每日10萬人次，而且現在車次還是很少、車廂和車站還是很熱，這些都會影響運量。

葉元之說，當時在議會提出後，侯友宜認同他所說的「自己的孩子自己養」，但北捷卻措詞強烈回應，表示請新北市依照契約、尊重北捷治理，勿政治操作，不過數據會說話，重視民眾的感受也非政治操作，支持盡快將經營權收回。

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