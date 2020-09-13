影／環狀線日運載量再突破 侯友宜：早日接回自己營運

捷運環狀線今年1月底通車，台北捷運公司昨表示，昨（12）日單日運量破4.7萬人次，是3月1日正式收費以來新高，新北市長侯友宜今日受訪強調，「自己的捷運自己負責」，希望盡早跟北捷達成協議，及早接回營運，讓環狀線成為新北最具有代表性的軌道建設。

侯友宜今視察板橋區林家花園周邊人行環境及景觀改善工程，他受訪表示，環狀線的運載量還有成長空間，目前在營運上沒辦法賺錢，要不斷創造更多思維 、帶動周遭接駁環境．讓大家使用大眾運輸，新北要收回環狀線經營權，這是既定政策，「自己的捷運自己負責」，不管結果如何，責任由新北市一肩扛起，轉換的過程中他謝謝北捷的協助跟幫忙，希望盡快達成協議，及早接回自己營運，讓環狀線成為新北最具有代表性的軌道建設。

媒體詢問，北捷再亮環狀線運載量數據，是要回擊侯友宜提出要把經營權收回一事，但北捷日前喊出環狀線日載運量可提升至10萬，成績單不好看卻來嗆新北造成雙北互尬，對此侯友宜表示，北捷對環狀線非常努力，他心存感激，但好還要更好，也再度強調自己的捷運要自己扛起責任。

侯友宜則反問，未來環狀線接回來就一定賺錢嗎？大眾運輸不一定是以賺錢為目的，而是希望讓更多人搭乘，至於是否還有往上走的空間，未來會負起責任盡早把環狀線接回做出成績，希望比日運載量4.7萬人次更高。