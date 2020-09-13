北市府擬刪樹高列保條件 220棵受保樹何去何從？

為保護綠色資源，台北市創全國之先，若樹木高度達15公尺，可列受保護樹木，但北市府卻發現，樹太高未必強健，或管理維護不易，打算刪除「樹高15公尺以上」列保條件，台北市文化局表示，仍在搜集意見，待市政會議通過後，送市議會審議。

隨著樹保意識抬頭，避免珍貴老樹被隨意砍伐，北市府於2003年訂定「樹木保護自治條例」，當開發行為恐破壞樹木，須提送樹委會審議，確認開發範圍內，有無符合受保護條件的樹木。

依照「樹木保護自治條例」第2條，包括樹胸高直徑0.8公尺以上、樹胸圍2.5公尺以上、樹齡50年以上者、樹高15公尺以上，或珍稀具文化代表性等，只要符合上述任一條件，即可列受保護樹木。

據統計，台北市受保樹目前約2200餘棵，不過，北市府近期預告修法，將刪除「樹高15公尺以上」條文，而用該條件列保的樹木，約200餘棵，佔全市受保樹近10%。

針對修法緣由，台北市文化局解釋，受限市區環境、棲地不良，若生長環境的陽光被遮擋，逼著樹木一直向上生長，卻也變得又高又瘦，細細長長很脆弱，當颱風一來恐攔腰折斷，反倒不健康。

台北市文化局指出，目前「樹高15公尺以上」受保樹，品種包括椰子樹、南洋杉等，也曾獲民眾陳情，盼解列長太高的受保樹，擔心公安危險，且中央的受保樹認定標準 ，也未納入樹高條件，才決定修法。

但若修法順利後，超過15公尺的220餘棵受保樹，將何去何從？台北市文化局則說，除非民眾提出申請，否則不會主動解列，草案仍在預告階段，待市政會議通過後，也須送市議會審議，暫無新制上路期程。