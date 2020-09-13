南港研究院路二段道路更新 納入禁挖管制避免重複挖掘

台北市南港區研究院路二段貫穿南港舊莊地區的中心地帶，因連通區域內的研究院路一段、舊莊街及大坑街等主要幹道，舊莊地區大量車流皆需行經研究院路二段，長年下來導致此路段龜裂、凹陷及路面不平狀況日益嚴重，為此，北市工務局新工處斥資1081萬進行路面更新，並將此路段納入北市道管中心挖掘管理系統「禁挖管制」區域圖資，避免更新後出現反覆挖掘情況。

新工處工務科長郭俊昇指出，研究院二路除行經台灣學術研究最高機構的中央研究院外，沿線還有消防局就裝分隊、郵局中研支局、四分河濱公園，更鄰近胡適國小、舊莊國小、舊莊派出所及商家，為當地居民日常重要交通要道，還有多線公車經過，上下班尖峰時段車流量龐大。

配提供更好用路品質，新工處針對道路龜裂、凹陷及路面不平等問題進行路面改善工程，徹底解決路面反覆損壞原因、延長道路使用壽命，同時減少道路水孔蓋作業，避免路面因人手孔高程影響平整度。新工處表示，此次進行更新工程總長約753公尺、總經費約1081萬元，近期已順利完工。