聽新聞
test
0:00 / 0:00
南港研究院路二段道路更新 納入禁挖管制避免重複挖掘
台北市南港區研究院路二段貫穿南港舊莊地區的中心地帶，因連通區域內的研究院路一段、舊莊街及大坑街等主要幹道，舊莊地區大量車流皆需行經研究院路二段，長年下來導致此路段龜裂、凹陷及路面不平狀況日益嚴重，為此，北市工務局新工處斥資1081萬進行路面更新，並將此路段納入北市道管中心挖掘管理系統「禁挖管制」區域圖資，避免更新後出現反覆挖掘情況。
新工處工務科長郭俊昇指出，研究院二路除行經台灣學術研究最高機構的中央研究院外，沿線還有消防局就裝分隊、郵局中研支局、四分河濱公園，更鄰近胡適國小、舊莊國小、舊莊派出所及商家，為當地居民日常重要交通要道，還有多線公車經過，上下班尖峰時段車流量龐大。
配提供更好用路品質，新工處針對道路龜裂、凹陷及路面不平等問題進行路面改善工程，徹底解決路面反覆損壞原因、延長道路使用壽命，同時減少道路水孔蓋作業，避免路面因人手孔高程影響平整度。新工處表示，此次進行更新工程總長約753公尺、總經費約1081萬元，近期已順利完工。
新工處表示，由於此路段已納入北市道管中心挖掘管理系統自動建置「禁挖管制」區域圖資，未來將依道路挖掘管理自治條例規定進行挖掘管制，避免路面更新後重複挖掘行為發生。南港區中研里長謝志勇表示，研究院路二段進行改善工程後，不僅更新路面、減少人手孔，降低行車噪音，提供居民更舒適美觀道路。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言