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南港研究院路二段道路更新 納入禁挖管制避免重複挖掘

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
研究院路二段更新後，解決道路不平等問題。圖／北市新工處提供
研究院路二段更新後，解決道路不平等問題。圖／北市新工處提供

台北市南港區研究院路二段貫穿南港舊莊地區的中心地帶，因連通區域內的研究院路一段、舊莊街及大坑街等主要幹道，舊莊地區大量車流皆需行經研究院路二段，長年下來導致此路段龜裂、凹陷及路面不平狀況日益嚴重，為此，北市工務局新工處斥資1081萬進行路面更新，並將此路段納入北市道管中心挖掘管理系統「禁挖管制」區域圖資，避免更新後出現反覆挖掘情況。

新工處工務科長郭俊昇指出，研究院二路除行經台灣學術研究最高機構的中央研究院外，沿線還有消防局就裝分隊、郵局中研支局、四分河濱公園，更鄰近胡適國小、舊莊國小、舊莊派出所及商家，為當地居民日常重要交通要道，還有多線公車經過，上下班尖峰時段車流量龐大。

配提供更好用路品質，新工處針對道路龜裂、凹陷及路面不平等問題進行路面改善工程，徹底解決路面反覆損壞原因、延長道路使用壽命，同時減少道路水孔蓋作業，避免路面因人手孔高程影響平整度。新工處表示，此次進行更新工程總長約753公尺、總經費約1081萬元，近期已順利完工。

新工處表示，由於此路段已納入北市道管中心挖掘管理系統自動建置「禁挖管制」區域圖資，未來將依道路挖掘管理自治條例規定進行挖掘管制，避免路面更新後重複挖掘行為發生。南港區中研里長謝志勇表示，研究院路二段進行改善工程後，不僅更新路面、減少人手孔，降低行車噪音，提供居民更舒適美觀道路。

研究院路二段路面因長期乘載大量車流而損壞，以及眾多水溝蓋導致路面不平。圖／北市新工處提供
研究院路二段路面因長期乘載大量車流而損壞，以及眾多水溝蓋導致路面不平。圖／北市新工處提供
研究院路二段更新後，解決道路不平等問題。圖／北市新工處提供
研究院路二段更新後，解決道路不平等問題。圖／北市新工處提供
研究院路二段更新前道路嚴重龜裂、凹陷及路面不平等情況出現。圖／北市新工處提供
研究院路二段更新前道路嚴重龜裂、凹陷及路面不平等情況出現。圖／北市新工處提供
研究院路二段行經中研院，為當地居民重要交通幹道。圖／北市新工處提供
研究院路二段行經中研院，為當地居民重要交通幹道。圖／北市新工處提供

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