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石頭屋保衛戰3／後代有共識 卯澳吳家樓仔厝復舊露曙光

聯合報 / 記者邱瑞杰/新北即時報導
新北市貢寮區卯澳「吳家樓仔厝」對照鄰近低矮石頭屋，早年是相當氣派的建築。記者邱瑞杰／攝影
新北市貢寮區卯澳「吳家樓仔厝」對照鄰近低矮石頭屋，早年是相當氣派的建築。記者邱瑞杰／攝影

新北市貢寮區卯澳灣有棟兩層樓石頭屋，雖不敵歲月摧殘，屋頂坍塌，牆垣殘缺，但對照漁村其他低矮石頭屋，仍可想見昔日風華。新屋主楊林瑞夫婦石頭屋取得文化資產身分，未來復舊並保存。

三貂角文化發展協會理事長潘王村說，卯澳具有百年歷史的「吳家樓仔厝」，早年曾做為碾米廠、商行，見證卯澳漁村風光歲月。

潘王村說，這棟樓房石造構件與石砌工法與一般石頭屋不同，房屋四個角落共有八個槍眼，還有民宅少見的火型山牆及少見的石雕太陽圖騰。未來若能取得文資身分，加快腳步維護，甚至循古法復舊重建，更能展現石頭屋的文化價值。

吳家樓仔厝產權傳承數代，目前閒置。後代之一楊林瑞住在外地，但戶籍仍在卯澳，每周會返鄉陪伴老母親。他認為樓仔厝是祖產，且有歷史文化價值，依現況維持下去不是辦法，因此向堂兄弟表達復舊想法，獲得同宗支持，由楊林瑞價購取得產權。

楊林瑞的妻子許素惠是促成丈夫拿出千萬元買下吳家樓仔厝的推手，她說，這棟樓房見證先祖奮鬥史，最後若拆除重建新屋太可惜了。如果能夠取得文資地位，透過官民合作整修復舊，將開放鄉親公益使用，例如成立卯澳史料展覽館，也可供鄉親聚會。

新北市文化局文化資產科長羅珮瑄表示，今年7月8日已安排3名專家現勘卯澳吳家樓仔厝，將待專案小組討論，並提出是否具有歷史建築價值建議，交由市府文資審議會決定。

新北市貢寮區卯澳「吳家樓仔厝」屋主爭取為石頭屋取得文資身分，文化局安排學者勘查審議。記者邱瑞杰／攝影
新北市貢寮區卯澳「吳家樓仔厝」屋主爭取為石頭屋取得文資身分，文化局安排學者勘查審議。記者邱瑞杰／攝影
新北市貢寮區卯澳「吳家樓仔厝」屋主爭取為石頭屋取得文資身分，文化局安排學者勘查審議。記者邱瑞杰／攝影
新北市貢寮區卯澳「吳家樓仔厝」屋主爭取為石頭屋取得文資身分，文化局安排學者勘查審議。記者邱瑞杰／攝影

文化資產 歷史建築

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