石頭屋保衛戰4／買石頭屋開咖啡館 無奈地主打亂人生路
從小在九份長大，愛下山到海邊游泳的游伯軒，多年前和妻子葉貴嫺分別退役，到馬崗買下卅多坪石頭屋，經營「馬崗街27號」手作咖啡小館。游說，原本夢想在馬崗成為「最老的職人咖啡師」終老，沒料到石頭屋可能保不住，夢想只是夢想。
馬崗聚落這兩年爆紅，馬崗街27號號稱台灣本島極東咖啡館，成為許多遊客造訪馬崗打卡景點。馬崗街27號店內有九個座位，假日常常滿坐，其他客人就站在店內邊聊邊喝咖啡。
游伯軒夫妻感嘆「人太多了」非可喜現象，為了維持初心，堅持自在生活，也讓店內客人能悠閒品嘗咖啡 ，兩人在店外標示「店內無立位」，滿座就只能外帶；周三、四公休日，見客人上門想喝咖啡也婉言推辭，堅持人生節奏。
游伯軒讀陸軍官校，葉貴嫺是政治作戰學校（國防大學政治作戰學院前身）畢業生。游覺得大海是有生命力的地方，從小就夢想住在海邊。兩人服役期滿不久決定退役，移居馬崗。
住在海邊生活開銷不大，但還是得營生。兩人討論後決定在石頭屋開咖啡館。游伯軒報名專業咖啡班，葉貴嫺到隨手杯咖啡店當店員，各自學藝，順利開店。
馬崗街27號開張前兩年生意清淡，還好靠著手作咖啡功力，加上越來越多「誤闖」客人覺得好喝，又帶其他朋友來光顧，生意變好，無奈游伯軒夫妻正以為可愜意生活時，竟要面對石頭屋地主訴請拆屋還地，好夢難圓。
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