石頭屋保衛戰2／空嘴哺舌30年？ 學者質疑政府牛步化

東北角卯澳、馬崗石頭屋逐步消失，學者認為政府怠惰是主因，要求用政策及文化資產身分保護這些瀕危、罕見的聚落。荒野保護協會表示，維護環境公共財，「人」的因素不能被抽離，將協助居民建構聚落發展願景，才有動力，也才能得到外界奧援。

國立台灣師範大學社會教育系助理教授蕭文杰說，東北角石頭屋建築延續百年歷史文化，極具特色。國民政府來台就有學者注意到，保存呼聲非常早，無奈政府政策流於空談。近期馬崗土地遭財團進駐，石頭屋面臨拆遷，傳統漁業生態環境不保，保存聲浪才又興起。

台灣海岸類型石頭厝集中在北海岸與東北角，蕭文杰認為馬崗、卯澳最具代表性，兩地拓墾先民，冬天面對凜冽東北季風，夏天又有颱風威脅，就地取材到海邊挑選石材，再聘請匠師用砌石、疊石工法築造而成。

蕭文杰說，2012年新北市府調查卯澳29間石頭屋，僅剩十間狀況良好，但當時市府做的不是指定、登錄為文化資產並修繕老屋，而是花百萬設立照明設備。事隔多年，又有多間石頭屋倒塌或重建成毫無特色的水泥屋。

荒野保護協會棲地守護部副主任莊育偉表示，想要保存馬崗生態環境公共財，石頭屋絕對是亮點，但絕不能只在乎能否保住石頭屋，還要關心生態面，要先問在地居民對生活的意識是什麼，願意一起保存原來生活方式才有動力。