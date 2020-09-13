石頭屋保衛戰1／石頭屋列文化資產 3條法律戰線開打

東北角卯澳、馬崗石頭屋聚落原如台灣遺世獨立古漁村，30年前就有人倡議保存，但流於「 空嘴哺舌」。馬崗土地易主後，新地主向住戶興訟，訴請住戶拆屋還地勝訴，石頭屋恐不保。住戶申請登錄「聚落建築群」反制，導致新北市政府加入戰局，如今兩兩捉對廝殺，三條戰線同時開打。

東北角石頭屋建築極具特色，國民政府遷台後，就有學者注意到並倡議保存。聯合報在1989年11月2日就曾報導，台大城鄉與建築研究所指卯澳有十餘座石頭屋，建議列為一級保護區。官方有意收購修復，學者表示內部現代化即可做為漁村式旅館，但未成真。

新北市貢寮區馬崗聚落分成東、西兩區，西區住戶同時擁有土地，東區土地多原屬吳姓、陳姓地主，住戶僅有地上物產權。前幾年東區土地易主，新地主提告主張住戶占用，要求騰空拆除並返還土地。

基隆地方法院審理時，繼承或購屋的住戶以有交地租，與地主有「未定期限之基地租賃契約關係」抗辯。江姓兄弟就說，父親1949年定居馬崗，1968年向吳姓地主租地建石頭屋，另提出兩人自1983年到2015年繳租收據。

基隆地院審結，以江姓兄弟未能提出江父繳租收據，不採信不定期限租賃契約辯詞，判地主勝訴。近兩年審結7件馬崗拆屋還地訴訟，都以類似理由判決住戶敗訴。

拆屋還地訴訟接連失利，住戶向市府申請登錄為「聚落建築群」，盼取得文資身分保住房子。市府審議後，以聚落缺乏個別獨特性，且欠缺歷史脈絡與紋理完整性，決議不登錄。住戶訴願被駁回，提起行政訴訟爭取翻案。

台北高等行政法院今年7月判決，新北市文化景觀審議會違反行政程序法，且有組織不合法情形，撤銷訴願決定。市府不服判決上訴，目前仍在法院審理中，馬崗能否登錄「聚落建築群」尚未定論。

新北市府雖未將馬崗登錄為聚落建築群，但以馬崗街11號、12號石頭屋，建物格局為圍合形式，正廳次間與護龍仍具原有格局，保存舊有石門楣。石頭屋牆及防浪堤各厚約1公尺，反映在地生活條件與物理環境影響特色，去年12月公告為歷史建築。地主不服市府公告，也走司法途徑尋求翻案，仍有變數。