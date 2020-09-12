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整治淡水河 新北市府宣布6年來已從中汙染降為低汙染
新北市政府整治淡水河多年，推動生活汙水下水道建設、設置濕地及礫間現地處理設施，也管理工業廢水，截至上月接管率66.11%，累積接管戶105萬6745戶，後續將配合中央汙水6期建設計畫。
2003年淡水河全流域嚴重汙染長度為21.8%，今年已下降至5.6%。環保局認為已逐漸改善，且中汙染降為低汙染。
淡水河流域由新店溪、大漢溪、基隆河及淡水河匯流而成，流經新北、台北、桃園及基隆4市，新北市工商蓬勃發展，水汙染列管事業1799家，大漢溪河系800家最多，其中不乏電鍍及印刷電路板等高汙染行業。
環保局表示，市府成立「新北市河川流域治理平台」，由副市長謝政達擔任召集人，每月開會，視個案內容邀集環保、水利、經發、農業、城鄉、地政、拆大、研考會、轄區公所等權責機關研商，提升整體新北市轄內水環境品質。
環保局對水汙染列管事業要求工廠營運前應先設置廢水處理設施，審查確認才發放排放許可；也針對電鍍、金屬表面處理業等工廠汙染熱區流域加嚴管制真色色度（ADMI）及重金屬銅，減少河水重金屬含量。
另外，環保局定期監測河川水質，運用科學稽查輔助，包括監測水質、探測地下不明異常管線、拍攝雨水分支管或側溝內部等；並深度稽查歷年曾有違規紀錄的業者。
環保局指出，108年度稽查事業共7,212家次，處分323件，處分金額1,980萬1,098元，停工18件，移送10件。109年度截至7月底止，稽查事業共3,418家次，處分179件，處分金額1,266萬9,113元，停工16件，移送7件，歇業1件。
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