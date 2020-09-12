新北紀錄片工作坊 大師傳授「6堂課」

新北市政府今明2天在台北矽谷辦紀錄片講座，以「給紀錄片工作者的六堂課」為名，從藝術紀錄片觀點到剪輯、發行及提案等層面，提供實際經驗協助，邀請國際剪接大師廖慶松、金馬獎評審團特別獎導演黃明川等人授課，吸引不少紀錄片愛好者。

新北市紀錄片講座以「藝術紀錄片觀點」、「如何讓台灣紀錄片走向國際」、「現實與理想之間 · 紀錄片導演與群眾募資」、「紀錄片的剪輯經驗談」、「紀錄片提案方法」及「紀錄片發行與版權銷售」6主題進行。

10月27日起至11月21日「新北市國際紀錄片月」登場，放映台、港、中、美、土耳其等地作品，活動地點在府中15紀錄片放映院及台北市光點華山電影館。

「新北市紀錄片這10年來，真的很感謝所有導演、監製的幫助。」新聞局長蔣志薇表示，新聞局10年來協助完成84部紀錄短片，有些發展上院線放映。新聞局安排為期2天的紀錄片講座「6堂課」，邀請實務界具分量的大師提供實質幫助，傳承經驗。蔣志薇也鼓勵大家參加新北市紀錄片獎徵件，角逐1萬美元獎金。

黃明川為大家講述「藝術紀錄片觀點」揭開序幕；第2場講座由資深國際紀錄片製作人史祖德分享「如何讓台灣紀錄片走向國際」；第3場講座邀請台北電影獎最佳紀錄片獲獎導演黃嘉俊講述「紀錄片導演與群眾募資」。

明天的3場講座分別由剪輯大師廖慶松分享「紀錄片的剪輯經驗談」，紀錄片導演賀照緹傳授「紀錄片提案方法」，台北電影節總監李亞梅說明「紀錄片發行與版權銷售」。