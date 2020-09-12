千禧獅子會贈物資車給新生活促進會 援助北海岸弱勢

國際獅子會300A2區千禧獅子會今天前往三芝新生活社會福利發展促進會珍媽工坊，捐贈1輛物資車，以便載運便當和生活必需品給北海岸的弱勢家庭。

黃桂芳偕同獅子會300A2區總監黃美麗、秘書長羅賢俐、專區主席賴景維等人造訪珍媽工坊，並致贈物資車。新北市社會局副局長許秀能和身障科長徐綺櫻出席捐贈儀式，並頒贈感謝狀，

新生活促進會創辦人羅素如表示，新生活以「老有所終、壯有所用、幼有所長」為宗旨，每天送出300個便當給北海岸的獨居長者和弱勢家庭；珍媽工坊讓單親、新住民能工作生產；16年來開辦小衛星快樂學習堂，已服務1600多個弱勢孩子，山區及海邊地形崎嶇難行，已經開壞9輛二手車。