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千禧獅子會贈物資車給新生活促進會 援助北海岸弱勢
國際獅子會300A2區千禧獅子會今天前往三芝新生活社會福利發展促進會珍媽工坊，捐贈1輛物資車，以便載運便當和生活必需品給北海岸的弱勢家庭。
黃桂芳偕同獅子會300A2區總監黃美麗、秘書長羅賢俐、專區主席賴景維等人造訪珍媽工坊，並致贈物資車。新北市社會局副局長許秀能和身障科長徐綺櫻出席捐贈儀式，並頒贈感謝狀，
新生活促進會創辦人羅素如表示，新生活以「老有所終、壯有所用、幼有所長」為宗旨，每天送出300個便當給北海岸的獨居長者和弱勢家庭；珍媽工坊讓單親、新住民能工作生產；16年來開辦小衛星快樂學習堂，已服務1600多個弱勢孩子，山區及海邊地形崎嶇難行，已經開壞9輛二手車。
黃美麗說，哪裡有需要就會看到獅子在那裏服務。千禧會成立剛滿20年，已送出7輛車，其中光今年就送給新北市2輛，另1輛今年2月間送給萬里街友重建中心，主要是看到社會局長張錦麗也來自300A2區京華獅子會。
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