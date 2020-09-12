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新北午後下大雨！八里出現「水龍捲」奇觀 民眾嘖嘖稱奇
隨著鋒面過境，新北北海岸出現大雨，造成三芝等地區積淹水災情，八里沿海更傳出水龍捲奇觀，讓當地民眾嘖嘖稱奇。
新北午後出現大片烏雲並時有閃電及下起大雨，造成北海岸淡水、三芝、石門及金山等地積淹水災情，尤其是八里沿岸接近林口火力發電廠附近還發生水龍捲的奇觀，當地民眾不少人目睹並拍照貼八里等地的臉書粉絲團。
網友回應也很有趣，有人說「有人收集了7顆龍珠」，也有人說是「中國的秘密武器」，甚至有人笑說是「酷斯拉登陸了」。而水龍捲的規模很大，就連淡水的民眾也能看到。
氣象達人彭啟明也在臉書上貼文稱「八里龍捲風！」並表示這種不穩定天氣，的確有龍捲風發生可能，但都持續時間不長，能看到是很幸運。
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