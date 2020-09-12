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台北市府前遭倒廢土？環保局重罰曳引車司機6萬

聯合報 / 記者楊正海／即時報導
台北市政府前的市府路上，上午出現大批廢土，妨礙交通，北市環保局接獲通報後立即調派清潔人員及車輛機具進行清理。圖／環保局提供
台北市政府前的市府路上，上午出現大批廢土，妨礙交通，北市環保局接獲通報後立即調派清潔人員及車輛機具進行清理。圖／環保局提供

北市政府前的市府路上，今天上午出現大批廢土，妨礙交通，北市環保局接獲通報後立即調派清潔人員及車輛機具清理，並查扣違規倒廢土的曳引車，對司機依廢棄物清理法第九條開罰，重罰6萬元。

北市環保局指出，謝姓駕駛滿載建築工程土石方的曳引車，違規行駛市府路管制區域，並在路上洩漏大量土石，調查發現謝姓駕駛因路況不熟，行駛到管制區域，又因閃避其他車輛，以致洩漏土石。

環保局指出，除了罰款，也將求償清理費用，環保局即調派清潔人員到場，還有卡車、洗街車等車輛機具清理路面棄土，花了兩小時時間才清理完，估計求償清理費要一萬元以上。

環保局呼籲工地廠商應善盡環境保護責任，確實督導出土車輛依規定路線將營建剩餘土石方運入合法土資場，不得任意棄置，以免害人害己；環保局亦將持續攔查運送土石方、廢棄物車輛，防堵違規運棄土石方及廢棄物行為，並加強稽查營建工地出土情形，以維護環境安全。

台北市政府前的市府路上，上午出現大批廢土，妨礙交通，北市環保局接獲通報後立即調派清潔人員及車輛機具進行清理。圖／環保局提供
台北市政府前的市府路上，上午出現大批廢土，妨礙交通，北市環保局接獲通報後立即調派清潔人員及車輛機具進行清理。圖／環保局提供
台北市政府前的市府路上，上午出現大批廢土，妨礙交通，北市環保局接獲通報後立即調派清潔人員及車輛機具進行清理。圖／環保局提供
台北市政府前的市府路上，上午出現大批廢土，妨礙交通，北市環保局接獲通報後立即調派清潔人員及車輛機具進行清理。圖／環保局提供

北市 廢棄物 建築

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