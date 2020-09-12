5天沒排媒體聯訪 柯文哲：大家有懷念我嗎？

台北市長柯文哲本周有多場公開行程，但都未安排媒體聯訪，日前《天下雜誌》公布柯滿意度六都墊底，即便媒體堵訪，幕僚也不斷阻擋，柯也口風很緊。暌違5天，柯文哲今下午出席西門町活動，會前安排聯訪，一見媒體，柯還先說「Long time no see」，大家有懷念我嗎，直說三次「上工」。

柯多日未受訪，北市府發言人陳智菡昨表示，很多媒體喜歡問柯國政問題，市政焦點會被模糊，且最近民調顯示柯滿意度不高，希望逐步調整，讓大家看到柯文哲的市政表現。

柯文哲今下午出席西門町商圈活動，暌違5天接受媒體聯訪，柯表示，聯訪行程要問發言人，行程都是他們在排。

不過外界質疑，柯文哲雖沒聯訪，但在廣播、臉書仍不斷砲轟中央，這是「聚焦市政？」對此，柯表示，自己不曉得，「這要問陳智菡行程怎麼排的。」