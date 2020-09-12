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北捷環狀線單日運量逾4.7萬人次 創收費以來新高

中央社 / 台北12日電
北捷表示，環狀線昨日單日運量破4.7萬人次，是3月1日正式收費以來新高；北捷運量昨天也創下疫情趨緩後單日次高，為226.6萬餘人次。 圖／聯合報系資料照片
北捷表示，環狀線昨日單日運量破4.7萬人次，是3月1日正式收費以來新高；北捷運量昨天也創下疫情趨緩後單日次高，為226.6萬餘人次。 圖／聯合報系資料照片

北捷表示，環狀線昨日單日運量破4.7萬人次，是3月1日正式收費以來新高；北捷運量昨天也創下疫情趨緩後單日次高，為226.6萬餘人次。

台北捷運表示，環狀線運量穩定成長，在昨天單日運量突破4.7萬人次，創下環狀線自3月1日正式收費以來新高。

北捷指出，環狀線通車初期雖受疫情影響運量，但自8月份，月運量已提升至124.7萬人次，平均單日運量達4萬人以上，並於9月11日再創新高，達到4.7萬人次搭乘，且平均系統可用度達99.97%、準點率99.7%。

北捷表示，環狀線除了改進民眾反應事項，也配合實際營運需求調整，例如加裝水冷風扇改善月台悶熱，同時調整列車車廂廣播方式、關門警音調整、電扶梯警告提示音播放頻率以及語音調整等。

至於北捷運量，昨日也達226.6萬餘人次，是疫情趨緩後單日次高，僅次於7月31日的226.8萬人次。北捷指出，疫情趨緩，旅客搭乘捷運運量穩定成長，平均日運量最低曾至約151萬人次，後逐步增加，至9月平均日運量約200萬人次。

捷運

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