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北市親子帳號實名制 多子女也只需綁定一次

中央社 / 台北12日電

北市教育局表示，今年校園單一身分驗證，家長只要申請親子關係綁定帳號，就可享教育局提供之校園雲服務，即便有多名子女也只需綁定一次，北市高中職以下學校都能用。

台北市教育局表示，為推動智慧校園，107年推動校園單一身分驗證服務，提供學生及教師單一帳號管理服務，今年則納入家長的角色。

教育局表示，家長只要申請親子關係綁定帳號，就可以使用教育局提供之校園雲服務，只要一次綁定即可以同一組帳號於北市高中職以下學校使用，無需再更換。

教育局指出，同一組帳密可同時綁定多名子女，省去記憶多組帳號密碼的困擾。教育局特別提醒，線上申請親子綁定並將紙本申請書交給學校後，學校端需要2至3個工作天進行審核，審核後家長才會收到認證信。

教育局表示，近日有聲音反映，部分學校使用坊間廠商開發具電子聯絡簿功能的App、甚至有些屬行政院資通安全處「限制使用危害國家資通安全產品」，教育局表示，已函禁止各校使用該系列App。

教育局說，為兼顧e化服務與個資安全，正建置親師生學習整合平台，所有資料皆存放北市府教網機房，學生的個資由教育局來保護，而非交由第三方廠商。

教育局說，帳號申請採實名制，搭配紙本申請同意書做為雙重保障，學校核對紙本申請書與系統親子綁定為父、母或監護人，以確保親子個資安全無虞。

教育局 親子 北市

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