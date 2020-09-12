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北市中元祈福冰花首亮相 綻放美麗生命力

中央社 / 台北12日電

北市民政局中元普度祈安祭典，大型「冰花」首度亮相，在冰塊中的鮮花消暑又吸睛，也象徵人們在疫情當頭的一年，依舊有美麗的生命力。

台北市民政局與財團法人台北市台灣省城隍廟，今天舉辦中元普度祈安祭典，遵循古制，進行稟報城隍、禮請孤幽、開榜、施食科儀、禮謝城隍等儀程，透過傳統宗教超薦法會儀式，為台北市全體市民祈福。

民政局指出，今年亮點為首度亮相的大型冰花，凍在冰塊中的花朵消暑又吸睛，也象徵台北市民在疫情衝擊、宛如凍結的生活之中，依舊美麗綻放的強韌生命力。

台北市力行「以米代金」，城隍廟也結合城隍爺掌管陰陽、黑白分明的意象，設計「黑白平安米」，在稟告城隍儀式中，也運用黑白平安米小米塔來獻帛，展現出「以米代金」與傳統科儀的融合。

此外，民政局與城隍廟也將具有城隍爺意象的黑白米堆疊設計成如八卦、法輪、卍字等圖像，鼓勵民眾祭拜回歸誠心，減少焚燒紙錢。

北市 城隍廟

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