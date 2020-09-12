電扶梯意外莫輕忽 北捷籲緊握扶手站穩踏階

台北捷運連日發生兩起電扶梯意外，北捷表示，除了「緊握扶手、站穩踏階」，不要站在踏階或側板縫隙，穿長裙長褲或軟膠鞋的旅客，也要注意踏階邊緣。

台北捷運6日一名男童在淡水站因倚靠側板導致布鞋遭踏階帶入，右腳掌割傷；昨天晚間一名女童則在萬芳醫院站，右腳趾遭電扶梯夾住。

台北捷運呼籲，乘客搭乘電扶梯時應站立於踏階「黃色框框」內，不要靠近踏階或側板的縫隙，並緊握扶手、站穩踏階，以免被手扶梯上的金屬夾傷或刮傷。

北捷指出，穿著長裙、長褲或軟膠鞋的旅客，也請注意踏階邊緣，避免夾入；年長者以及攜帶大件行李者可改搭電梯。

北捷並表示，希望受傷的孩童能早日康復，並依「大眾捷運系統旅客運送責任保險」負擔相關的醫療費用。